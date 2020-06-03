【Blackout Tuesday】愛瑪屈臣IG力撐　因乜解究被網民炮轟？

美國明尼蘇達州非裔男子George Floyd於5月25日疑因警員過度暴力執法致死，事件引發美國種族矛盾，最終演變成全美大規模示威騷亂。

除示威外，網上發起「Blackout Tuesday」活動，在社交網站上載全黑圖片，聲援George Floyd之死，一眾荷里活名人亦紛紛響應，IG有逾5700萬追隨者的愛瑪屈臣（Emma Watson）近日亦連續出相關Post，但竟然惹來大批網民狠批，究竟發生咩事？

愛瑪屈臣在IG post完全白圖再post全黑圖。（網站截圖）

愛瑪屈臣身為聯合國女權大使，一言一行都具有很大影響力，針對近日的「Blackout Tuesday」活動，她日前先上載3張全白圖片，但沒有留下任何字句，被大批網民炮轟沒有「跟隊形」Post全黑圖，事件相關資料欠奉，最基本的標籤「#blacklivesmatter」都沒有。

愛瑪屈臣再post全黑圖，但因加上白邊而被網民責罵。（網站截圖）

相隔幾日，於香港時間今日（3日）凌晨，愛瑪屈臣又連續Post三張全黑圖，並加上「#blackouttuesday」（暗黑星期二）、「#theshowmustbepaused」（場騷一定要暫停）、「#amplifymelanatedvoices」（放大黑色聲音）及「#amplifyblackvoices」（放大黑人聲音）。不過網民仍然唔收貨，繼續批評她太hea，而更離譜的是為了符合IG的圖片規格，全黑圖加上白邊，網民炮擊愛瑪只顧畫面好看，沒有分享更多有用資訊，著實不負責任。