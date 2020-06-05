荷里活集郵王與500明星合照　最Nice竟然係佢？！

相信每個人總有迷戀的偶像，而作為Fans，當然最想同偶像合照，英國有位超級追星女生，9年內成功與500位名人集郵，其中跟某些人更影完又影。她將合照放上IG晒命，吸引過萬Followers，自己都變埋網紅，而網民最好奇的是，究竟邊個星最Nice？邊個最乞人憎呢？

Sarah Winterman話自己份工好自由，先有咁多時間去追星。（Sarah Winterman IG）

這位專業追星族叫Sarah Winterman，16歲開始展開追星生活，一個月至少參加四場有大明星出現的場合，算算手指總共去過近500場活動，難怪可以同500位名人集郵。對Sarah來說，同明星集郵已變成日常生活的一部份，現在的她已沒有當初般興奮，反之更冷靜地觀眾各大明星及與他們接觸。

Sarah話安妮夏菲維最Nice。（Sarah Winterman IG）

對Sarah來說，對她最友善的藝人是形象不太好的安妮夏菲維（Anne Hathaway）。外國媒體多年來都在追擊安妮夏菲維，指她愛耍大牌又吹毛求疵，私下性格十分乞人憎。但Sarah表示自己至少跟安妮合照過6次，第二次時對方已認得她，還將她介紹給其他演員認識，大讚安妮為人Sweet到爆。

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除了安妮，Sarah亦點名英國女星姬拉萊莉（Keira Knightley）及女歌手Katy Perry私下十分友善，而「小丑女」瑪歌羅比（Margot Robbie）、愛爾蘭女星茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）及《星球大戰》系列的麥咸美（Mark Hamill）亦相當Nice。至於她遇過最無禮貌的是男星Benicio Del Toro。

同場加映安妮夏菲維靚相