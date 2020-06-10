死因無可疑｜林嘉欣為角色「糟質」自己　晚晚宵夜兼真白髮示人

由袁劍偉執導，黃秋生、林嘉欣、陳家樂、湯怡主演的電影《死因無可疑》、原定上年底上畫，但受社會運動及疫情影響，延至今個月26日公映，成為端午節獻禮。戲中林嘉欣為角色進大蛻變，由於角色是行動不便加弱視，所以由眼神到舉手投足都重新學習，百分百投入角色。

林嘉欣丟掉女神形象，角色造型令人眼前一亮。（《死因無可疑》劇照）

林嘉欣為演好角色沈子玲，事前做了很多準備工夫，譬如特別去找劇場導師甄詠蓓上堂，又因為角色有弱視，嘉欣要配戴一副比5元硬幣更大的特製隱形眼鏡，營造視線模糊的感覺。視光師本來限定每次只能配戴4小時，不過嘉欣有時太投入，拍攝完相關戲份都並沒脫下。嘉欣說：「只要戴上這特製的隱形眼鏡，左眼就真的看不清楚，聽聲音會不自覺地要把頭擰側，沈子玲這角色活脫脫地呈現出來！」又因為角色是行動不便，為體驗這種感覺，嘉欣曾在小腿綁上5磅重啞鈴，於日常生活中反覆練習。

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身為導演兼嘉欣老公的袁劍偉，對角色有一定要求，他心目中的沈子玲，是個不修邊幅、體型偏胖的中年婦人，尤其有個凸出的胃腩。嘉欣曾經試過「裝假腩」演出，惟效果失真，結果導演說了句︰「唯有犧牲一下你了！」就是增肥，過程好簡單，只要晚晚吃宵夜，一個月立即見效，結果足足胖了十幾磅！同時亦刻意不染髮3個月，以真白頭髮去演出。「拍攝時家樂也有疑問：『為什麼嘉欣的白頭髮那麼真實？』很簡單，因為那就是真的！」林嘉欣說。