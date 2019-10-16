【死因無可疑】黃秋生再演話題神作　林嘉欣失明跛腳婦突破演技

一到年尾，不少電影公司都開始著眼於來年的金像獎，計計數有咩戲可以挑戰獎項。所以踏入10月，就有好幾部本土電影登場，林德信《獅子山上》、鍾八潼《失蹤》、蔡卓妍、Shine《再見UFO》，不過最有話題一定係由黃秋生、林嘉欣主演的《死因無可疑》，單係睇到戲名，已經好想落手查一查係咪真係無可疑？

電影由影帝黃秋生主演，做地盤工的他跟太太林嘉欣育有一子。（《死因無可疑》預告片截圖）

疑點重重《死因無可疑》

（上映日期︰暫定12月5日）

黃秋生三度封帝後又一力作，今次跟林嘉欣演一對夫婦。電影《死因無可疑》早在去年年底拍攝，今年年初推出先導預告，當時已被林嘉欣的殘疾造型吸引，加上近期經常聽到這句說話，令電影話題度大大提升。不過故事講的並非示威人士，而係呃保險。

保險經紀葉永信（陳家樂 飾）被神秘客戶指定跟進保單，上門拜訪時親眼目睹客戶兒子吊死在半空，故認定客戶為詐取保險金而濫殺兒子，決心向朱重德（黃秋生 飾）和沈子玲（林嘉欣 飾）夫婦展開追查，沒料到這顆正義心竟成為敵人反擊籌碼，愈邁步真相的同時，恐嚇事件接二連三地發生，危險向他以及身邊的人逼近，他自己也處身死亡邊緣。

【死因無可疑】林嘉欣為角色犧牲扮跛又扮盲 「可以鍛練自己！」

+ 4 + 3 + 2

林德信飾演一個「香港包山王」的奮鬥故事。（《獅子山上》劇照）

坐輪椅都可攀高峰《獅子山上》

（上映日期︰11月14日）

故事改編自真人真事，有「香港包山王」之稱的攀石亞洲冠軍黎志偉，因車禍導致半身不遂，以為人生就此完了，誰知意外後像獲得異能一樣，能看透別人化身不同動物，令自己走進一段奇幻的復康之旅，從而學懂瞭解自己。

電影由林德信重現包山王傳奇的一生，交通意外沒有放棄人生，反透過分享經歷去鼓勵人，於2014獲選為香港十大傑青，2016年由40名義務隊友協助下，憑一架輪椅一雙手，重登獅子山頂峯。

+ 3 + 2

題材涉及西貢結界內容，但原來是一宗真人真事的新聞。（《失蹤》劇照）

深入西貢結界《失蹤》

（上映日期︰11月14日）

由鍾欣潼主演的《失蹤》，早前入選香港亞洲電影節（HKAFF），其實演員陣容不乏好戲之人，包括飾演失蹤休班警員的資深舞台劇演員高瀚文、演活失智婦人一角的金像獎影后顧美華、因為失智母親而壓力爆煲的兒子凌文龍，還有在戲中跟阿嬌兩母女相依為命的余安安，仲有舞台劇演員梁祖堯。

故事改編自一單2005年休班警員失蹤案為基礎，結合一眾主角到西貢現場尋找真相、進入「結界」的情節，形成一個極具本土話題味的作品。同名網絡小説《失蹤》首次在2016年網絡推出後，火速被網民熱捧，至今有過千萬瀏覽，點擊和分享數以萬計。

阿Sa再穿上婚紗，未知今次有冇結果。（《再見UFO》劇照）

阿Sa再戰影后《再見UFO》

（上映日期︰12月26日）



充滿昔日香港情懷的《再見UFO》，由三位主角蔡卓妍、徐天佑及黃又南繼電影《這個夏天有異性》，17年後再度合作。故事發生在80年代中，圍繞香港華富邨出現UFO的都市傳說，三位主角飾演在屋邨長大的少年，電影講述他們當年共同見證UFO飛過的事蹟，以及之後的成長故事。上年阿Sa以《非分熟女》挑戰影后，未知《再見UFO》會否為她爭取到第四度提名。

Shine跟阿Sa再合作，是《這個夏天有異性》17年後再合作。（《再見UFO》劇照）

仲有兩部合拍片坐陣

除了一眾本土電影準備殺出重圍，仲有兩部合拍片亦可以順利上畫，分別是《犯罪現場》（10月24日）及《催眠裁決》（11月7日）。《犯罪現場》由一宗珠寶劫案引起，一個匪徒伏屍工廈單位內，所有贓物不翼而飛，警方斷定是分贓不均殺人滅口，嫌疑最大的是匪徒首領汪新元 （古天樂 飾）。姜皓文飾演的葉守正便率領張繼聰飾演的警員林法樑及少梅 （顏卓靈 飾）展開調查，確定與三個月前的「利新珠寶劫案」有關，更可怕是隨行的劫匪相繼遇害，正當大家束手無策之際，林法樑發現犯罪現場有唯一的目擊證人，一隻會說話的鸚鵡。

張家輝在《催眠裁決》中，飾演催眠師，預告中七人陪審團，逐一被張家輝逐擊破弱點，企圖利用催眠逆轉裁決，但家輝本身是正直不阿的人，似有苦衷行事，而陪審團成員亦懷疑有人暗中操控陪審團。除了張家輝外，其他演員還有鄭則仕、金燕玲、蘇麗珊、谷祖琳、蔡瀚億等。