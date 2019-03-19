【死因無可疑】林嘉欣為角色犧牲扮跛又扮盲　「可以鍛練自己！」

林嘉欣與湯怡今日出席英皇電影巡禮2019。（葉志明 攝）

從預告可以看到，電影是一部懸疑驚悚電影，而女主角林嘉欣的造型更是嚇了在場人士一跳。她分享時表示為了迎合角色需要，白頭髮足足留了兩個月，更指要遵照老公導演的要求，連口紅及潤手霜都唔可以用。然而嘉欣沒有任何怨言，並指出她是一個好乖的演員：「我覺得要演中年婦女係要咁樣，導演要求，我覺得合適，所以我係一個好乖的演員。」

林嘉欣笑言在戲中不斷糟質黃秋生。（葉志明 攝）

另外，她繼《暗色天堂》後再次跟黃秋生合作。她笑言當朋友知道她跟秋生合作，都話她「死梗」。然而嘉欣一於少理，並指出她害怕導演多過黃秋生：「秋生其實好好，你見到佢鬧就照鬧，講就照講，因為佢好關心戲劇，好鍾意電影。」她還以「熊啤啤」來形容秋生，直言秋生跟平時的感覺好不同。

提到今次在《死因無可疑》中可以不斷「糟質」秋生：「在《暗色天堂》秋生演對家律師，佢當時不停糟質我，咁依部戲我就不停糟質佢。」

林嘉欣指黃秋生關心電影，所以明白他會不斷發聲。（葉志明 攝）

她也特別提到導演為她安排了好多挑戰，平時演戲是要突出自己演技，今次角色卻要融入人群之中：「因為依個角色係中年婦女，要演得好minor，不被發現係好難。」由於戲中是身體上有缺陷的人，嘉欣特意到失明協會了解失明人士的習慣。雖然眼睛一邊盲，一隻腳要拐吓拐吓，但嘉欣視為鍛練她的好機會，並特意去拜訪失明協會：「為角色係要咁做，如果唔係突破唔到。」

+ 3 + 2

當被問及再次跟丈夫合作，她指出因爲兩人太有默契，所以最難的地方是要想如何給他驚喜：「有時都唔會話俾導演知點演，因為講咗無驚喜，要收收埋埋，臨到action先真發揮。」

最後，她指永遠都不會托老公手肘：「基本上佢叫到都會演。」但她卻希望老公能與不同演員合作：「同唔同演員合作，從中都會成長。」她還大爆老公已於年尾準備開新戲，但唔預佢，對此相信是她最想見到的事。