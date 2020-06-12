Netflix原創電影勁劣評「爛蕃茄」獲0分　盤點旗下十大低分電影

Netflix自家製影視作品近年越出越多，當中不乏有口皆碑的佳作，甚至獲提名奧斯卡獎項，例如去年上架的《愛爾蘭人》（The Irishman）、《婚姻故事》（Marriage Story）及《教廷白煙》（The Two Popes）。

然而總有良莠不齊的情況出現，被觀眾封為「爛片」的作品亦為數不少，近日Netfilx有部自家電影在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）竟錄得0%新鮮度（好評），何解被評為爛到出水？

《美國最後一宗罪案》獲0分究竟衰咩？（電影劇照）

「爛番茄」對電影的評分由各大媒體影評人的好評或劣評綜合出來，上周上架的《美國最後一宗罪案》（The Last Days of American Crime）獲得0%「新鮮度」（好評），28家媒體的影評人一致給予劣評，當中不少人指出作為一部犯罪動作片，動作場面完全不合格，評語沒有最刻薄、只有更刻薄：「電影本身就是犯罪」、「除非完全諗唔到有咩做，否則唔需要睇」、「每一分鐘都係懲罰」、「片長148分鐘考驗耐性，感覺似永遠」、「導演拍過咁多災難式作品，今次終於去到谷底」。

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導演Olivier Megaton拍過《救參96小時2》（Taken 2）、《救參96小時3》（Taken 3），雖然口碑不佳但票房成績不俗。相隔5年推出新片《美國最後一宗罪案》，改編自同名漫畫，講述未來世界一片混亂，政府計劃秘密發放一種廣播信號，讓所有人都無法犯罪，三名罪犯決定在政府行動之前完成打劫計畫，他們的行動也將成為美國歷史上最後一個犯罪活動。劇情其實幾特別，可是被拍成一部「文又唔得、武又唔得」的乏味作品，節奏緩慢、動作不佳，兩個半小時片長令人難以捱到完場。

眾多Netflix自家製電影中，除《美國最後一宗罪案》外，仲有邊十部戲評分最低？立即點擊下圖睇睇：