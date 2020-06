在去年康城影展上獲「一種關注」單元評審團特別獎的法國電影《Liberté》(台譯:《我就蕩》)以十八世紀法國大革命前作背景,講述一群被放逐到德國的貴族,尋求當地另一貴族的協助,一行人以拋開道德及權威為宗旨、以宣揚自由為名,在森林深處對不同女人進行無底線的「性調教」。

連海報都意識大膽。(電影海報)

睇海報都知重口味。(電影海報)

只睇劇情簡介都估到電影有幾大膽,而預告畫面更加令人咋舌,各個裸露及性虐場面,甚至出現男性性器官,難怪片段全程暗黑而且速度甚快,觀眾要落足金睛火眼先睇到,立即點撃下圖睇預告精彩畫面:

電影去年在康城影展舉行首映,因題材大膽而引起不少話題,更有人將它跟被喻為「十大禁片之首」的《索多瑪120天》(Salò, or the 120 Days of Sodom)比較,雖然《Liberté》在影展得獎,但觀眾評分普遍不高。