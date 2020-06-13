險成功撬走美國隊長女人？　神盾局探員忍痛讓愛：明白自己係水泡

Marvel 超級英雄片影迷去年在《復仇者聯盟：終局之戰》見到了美國隊長—Steven Rogers的完美結局，他穿越時空回到過去彌補遺憾，和摯愛卡特探員共舞，終於結為連理，度過幸福、滿足的一生。 然而，原先情節的走向並非如此安排，影迷都知道在《美國隊長：英雄內戰》中，Steven與年邁的卡特探員重遇，已是她將近臨終時。本來Steven將情歸卡特探員的姪女——特工13號 Sharon，甚至已經埋有伏筆，豈料觀眾對此安排反應不太熱烈，故到了《終局之戰》重作安排。

按圖回顧美國隊長的感情發展▼

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這麼一改，原本卡特探員的夫婿也換了人。在劇集《特工Carter》中，她讓原本輕視女性的男性同僚都深感佩服，其中跛腳特工Daniel Sousa和她相處投緣，彼此可能有些火花，早被視為她最有可能的終身伴侶。豈料該劇收視不振，還來不及處理到卡特探員的新戀情就宣告完結，令她與Daniel 的曖昧氛圍不了了之。在《終局之戰》後，更間接宣告Daniel 被「三振出局」。

按圖睇《特工Carter》精彩劇照▼

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最近Marvel 另一齣劇集《神盾局特工 Agents of S.H.I.E.L.D.》再次讓Daniel回歸，扮演此角的Enver Gjokaj 被問到卡特探員最終情歸美國隊長，他心中有何感想？他坦言：「無論從扮演卡特探員的Hayley Atwell的詮釋方式、到編導的描繪，其實都可以清楚看得出，在她心中，Steven是永遠無法被取代的。這就是Daniel被她吸引、最美也最悲哀的一部分，他知道自己無論如何都想和她在一起，卻也明白自己只是第二選擇、不是第一，讓人有點替他傷心。」可知Enver並沒有為卡特探員回頭和美國隊長一起而感到不滿。

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