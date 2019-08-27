超專一美國隊長都竟然出過軌　回到過去他會選擇向愛人坦承嗎？

《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）全球熱賣破紀錄，已成影史票房冠軍，電影結尾讓《美國隊長》史提夫羅傑斯（Steve Rogers）回到過去，陪伴初戀女友Peggy Carter共度餘生，但最近有網友指出，史提夫曾在《美國隊長：英雄內戰》（Captain America: Civil War）時疑似與Peggy的姪女Sharon曖昧過，還曾有過一吻，老實的他回去後會坦白這件事嗎？

按圖看美國隊長的感情發展▼

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飾演Peggy Carter的Hayley Atwell最近接受「IGN」訪問時，坦言她認為史提夫回到過去時，會向她坦承所有事情：「當然很有可能！而且場面應該會很尷尬，兩人可能會吵架，不好聽的話說出口，音量也提高，然後他們認真吵完之後，Peggy甩門而去，他（史提夫）則只好找個週末悶着去釣魚，這感覺很有趣」，海Hayley說由於事情是在上個世紀的40年代，這段戲如果未來要拍，可以用荒謬喜劇的方式演出來，而不是用肥皂劇的形式，「不如我們找個機會拍這段戲吧！」

Hayley Atwell最近宣告將會回歸配音Marvel電影宇宙的動畫《What if…》，講述如果Peggy Carter注射超級士兵血清，意外成為超級戰士的故事，內容想必到時也相當有趣，不過這部作品預計會在2021年夏天才會開播。

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