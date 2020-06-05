【George Floyd事件】狄維莊遜拍片質問特朗普：我們的領導在哪？

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非裔美國人George Perry Floyd於5月25日，因遭到白人警察Derek Michael Chauvin單膝跪在頸處超過8分鐘，George Perry Floyd被跪壓期間失去知覺並在急救室被宣告死亡，事件引起廣泛關注，美國市民在多處舉行示威集會，要求公正地審訊涉事警員以及正視國內根深蒂固的種族歧視問題。

示威活動令外國演藝界不少名人都站出來發聲，歌手Halsey即時化身救護，留守前線為示威者包紮、「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）夫婦捐出美金20萬（約港幣160萬）聲援佛洛伊德，而近日發聲的就有「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）！

歌手Halsey化身救護在前線為示威者包紮。（Halsey IG）

Halsey變救護為傷者包紮！近距離拍攝美國警暴照片（點圖放大▼▼▼）

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點擊睇更Halsey靚相：

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狄維莊遜一句即時質問特朗普：「你在哪？我們的領導在哪裡？」（Dwayne Johnson IG）

狄維莊遜的影片上傳至今已有超過1200萬人觀看，他表示所有的生命都很重要，在今次事件「黑人生命至關重要」（Black lives matter）。他繼續講到：「作為美國人相信大家有包容性，我們相信人權，相信人人平等。當然搶劫等犯罪是錯的，但對於示威者一方，他們的痛苦又有誰憐憫呢？雖然我不是美國總統，但我是位父親、是個男人，我很緊張我的家人、小朋友以及這個我們正在居住的地方。我非常關心我們國家和當中的每個人，我很失望、生氣，在這個痛苦時刻，大家需要一位能夠團結大家、鼓勵人民的領導人。而他也會站出來負起應有的責任，擁抱所有膚色的人，向大家保證大家會團結一致，改變未來！」

狄維莊遜更多圖片：

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