【George Floyd事件】奧斯卡發聲明聲援　HBO：冷漠才會讓人盲目

早前美國發生黑人男子George Floyd被白人警員以膝壓頸八分鐘導致死亡的事故，引發美國民眾在多個州份發起抗議活動。日前迪士尼、Netflix、華納兄弟、Marvel等荷里活大公司貼文聲援，甚至連奧斯卡都罕有發出聲明「黑人的命也是命（Black Lives Matter）」。

黑人男子George Floyd的死亡事故引發美國民眾在多個州份發起抗議活動。（Getty Images）

Netflix、亞馬遜、Hulu、HBO及其他荷里活主要公司在美國時間周日於他們的社交平台發文，聲援因George Floyd之死所引發的抗議活動「黑人的命也是命」。Netflix在周六率先發出聲明：「沉默就是共犯，黑人的命也是命。我們有一個平台，所以我們有責任為黑人朋友、員工、創作者、人才去發聲。此舉獲得業界掌聲，當中包括《馬丁·路德·金－夢想之路》非裔美國女導演Ava DuVernay及《勁爆女子監獄》非裔美國女星Uzo Aduba等支持。

Netflix在美國時間周六凌晨在社交平台發文，贏得業界不少掌聲。（Getty Images）

George Floyd事件引導致美國多處發生示威及騷亂！

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另外，YouTube早在美國時間周六發文聲援：「我們反對種族主義和暴力，當我們的社區有成員受到傷害時，我們所有人都受到傷害。我們承諾提供100萬美元，為支持解決社會不公而努力。」隨著美國各地出現大型抗議活動，許多荷里活公司也紛紛效仿YouTube的做法，在社交網絡平台貼出「黑人的命也是命」的聲明。當中HBO引用美國黑人作家的名言「愛或恐怖手段不會讓人盲目，冷漠才會讓人盲目」，並稱他們與黑人同事、員工、粉絲、演員及創作人員及所有受到莫名暴力影響的人站在一起。

YouTube承諾提供100萬美元為支持解決社會不公而努力。（YouTube Twitter 擷圖）

除此之外，奧斯卡主辦單位電影藝術與科學學院罕有發出聲明：「沒有人能接受George Floyd之死，我們與黑人成員、同事、作家、藝術家及所有來到美國的人站在一起，因為我們知道黑人的命也是命，電影藝術與科學學院會為正義發聲，我們必須為種族主義帶來光明，並在這刻站出來略盡綿力。」