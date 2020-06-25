1/2的魔法｜盤點7大隱藏彩蛋　有向《哈利波特》《復仇者》致敬

彼思（Pixar）新片《1/2的魔法》（Onward）以古代魔法為題，講到現今時代，魔法已漸漸逝去，但有兩兄弟就偶然遇上機會，接觸到昔日魔法，希望可以跟已故爸爸見個面。除了故事情節感人，原來戲中也隱藏不少彩蛋，當中更有向《哈利波特》的致敬位，你又有否走漏眼？

彼思（Pixar）新片《1/2的魔法》（Onward）以古代魔法為題，講兩兄弟希望用魔法，跟已故爸爸見個面。(《1/2的魔法》劇照)

《1/2的魔法》講述兩個主角肥巴和仁仔的爸爸父親早年離逝，細佬仁仔一直覺得未能在爸爸的陪伴下成長感到傷心。他在16歲生日當天，獲得家傳之寶「巫師魔杖」，原來有機會可以令父親復活，重聚一天。

故事相當感人。(《1/2的魔法》劇照)

不過，他在施咒時出現意外，只可以把爸爸的下半身復活，於是要設法在有限時間內，用魔法重現完整的爸爸跟他短聚。故事中的父子情和兄弟情真的看得人心酸，感動落淚。而戲中其實也埋下不少彩蛋，以及向其他電影系列作致敬。

連件外套都有玄機。(《1/2的魔法》劇照)

例如有外媒就發現，仁仔當時收到爸爸生前留下的魔杖，原來是與《哈利波特》中「奈威」（Matthew Lewis飾演）用父親的魔杖一樣。

點撃即睇《1/2的魔法》其餘7個彩蛋 :