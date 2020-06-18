《1/2的魔法》影評：導演喪父親身經歷、有悸動卻比上不足…

如果要數電影院重啟最期待的大片，《1/2的魔法》絕對榜上有名，畢竟Pixar製作的動畫一直是信心保證。觀看《1/2》的過程依然讓人感受到過往的悸動，不過如果以恆常「Pixar作品」的尺來量度的話，《1/2》的確存在一份「比上不足」的缺失，令人帶著一點點失落離場。

Pixar核心主題是成長

你最喜歡的一齣Pixar作品是什麼？是即使玩具破舊也需要勇敢生存的《反斗奇兵 4》、透過五種擬人化角色令你自省情緒管理的《玩轉腦朋友》、還是短短數分鐘的一個老夫老妻故事讓你感動落淚的《沖天救兵》？每一齣Pixar動畫電影儘管題材不一，但萬變不離的核心主題是成長。作品每次都像公路電影一樣，由觀眾陪著主角歷險，過程驚險奇趣歡樂滿瀉，最後在完成歷險同時亦洞悉一點點人生哲理，主角跟觀眾一起攜帶得著離場，有笑有淚有喜亦有悲，戲如人生。

每一齣Pixar動畫電影儘管題材不一，但萬變不離的核心主題是成長。

頗為沉悶的前半段

《1/2》以同一框架模組而成，故事講述人類在遠古以前通曉魔法，後來在科技發展下人們捨棄學習，男主角仁仔在生前喪父，為見父親一面利用他生前遺下的魔法杖施咒，可惜過程出現意外只復活了父親的下半身，於是仁仔便在哥哥的陪同下帶同只有雙腿的父親尋找完成魔法之路。雖然結構跟過往Pixar作品如出一轍，不過《1/2》的前半段卻頗為沉悶。

魔法世界平平無奇

首先是人設不吸引，主角兩兄弟除了一身藍皮膚外別無其他特徵，既不精靈也不算討人喜愛，很難想像以販賣產品為主的Disney願意允許如此大眾臉的人設通過；接著是世界觀的設定不夠突出，電影在起始描述了一個充滿魔法的世界，到後來因為有了科技而發展成跟現實世界一樣的現代都市，可惜的兩者既沒有太強烈的對比也沒有太密切的關聯，魔法世界中本來出現的各路人馬如魔法師、人頭馬、精靈在電影中都只像走馬燈一樣，未有深刻的描寫。因此到仁仔執起魔仗從現實世界走向魔法世界的一刻，在觀感上並沒有對觀眾帶來帶強烈的衝擊，不如《哈利波特》的奇幻也沒有《鋼之鍊金術師》的禁忌，變得平平無奇。

世界觀的設定不夠突出，魔法世界跟現實世界兩者既沒有太強烈的對比也沒有太密切的關聯。

兩兄弟火花笑料欠奉

最後也是《1/2》跟過往Pixar作品出現最大落差的成因，就是欠缺了令人開懷大笑的喜感。Pixar電影的每一趟冒險旅行，像《沖天救兵》的Carl叔與童軍仔Russell、《玩轉腦朋友》阿樂與阿愁、《反斗奇兵》的巴斯與胡迪，都會因為自己或同伴的大意冒失，又或性格缺陷而帶來一些意想不到的意外，然後將情況弄得亂七八糟烏龍百出，這些典型的撞板笑點幾乎是Pixar殺手鐧，但來到《1/2》的兩兄弟竟然激蕩不起火花，兩人迴異的性格沒有太多化學作用，所有Gag位不是可以預想得到就是營造氣氛不足，像最初遇上的獅人鳳，你很易會猜想到她會從打工奴隸搖身一變回復昔日威武，又或哥哥在危急下犧牲愛驅玉石俱焚，這些動畫必有的高潮爆笑位，都在平平無奇的處理下轉瞬即逝。再加上電影前半段充斥大量冗長文戲對白，很容易令觀眾脫離戲軌難以投入。

一個轉折拯救後半段

不過到了後半段，電影的節奏有了明顯改善，這也歸功於「Pixar作品」一直沿用的框架模組，每套Pixar作品到了中段總會有一個twist位，而這個twist位就是上述「在完成歷險同時亦洞悉一點點人生哲理，主角跟觀眾一起攜帶得著離場」的重頭戲。《1/2》從最初尋找父愛的足跡，因著某種契機令仁仔發現原來一直陪伴自己身邊的那一位才是最重要，令他不僅學會珍惜當下，更懂得放棄私欲，將機會留給更珍而重之的他人，這一份願意犧牲小我的大愛精神，雖然都是一貫的Pixar套路，但俗套中依然能感受到動人之處。電影最後一幕能夠觸動人心，大概跟導演Dan Scanlon（舊作包括《反斗車王》、《怪獸大學》）在一歲喪父的親身經歷有關。一個好的創作除了豐富想像力，亦離不開自身對生離死別的最真切感受，據知「跟父親聲音錄音帶對話」的情節便來自Dan的真實經歷。從追尋父愛到珍惜眼前人，《1/2》的這個轉折位贏回電影後半部的掌聲。

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後記：

曾經有一段時間，但凡聽到Pixar，我便不理人設不理故事大綱立即購票入場。直至2006年，Pixar被Disney以74億美元收購，大家開始擔心Pixar會否如Marvel、星戰那樣因受到迪士尼種種制肘而令質素下降，往昔的購票衝動在近年亦已有所退卻。《1/2的魔法》未必是Pixar被收購後最差的一部動畫，但在眾多珠玉在前，確實「比上不足」。但願Pixar能重振雄風，不會令往後作品「比下亦不如」。