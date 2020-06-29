【閃電俠】如邀請米高基頓再當蝙蝠俠失敗　華納後備方案人選補光

據外國傳媒《The Hollywood Reporter》早前報導，華納兄弟正與米高基頓（Michael Keaton）商討再當蝙蝠俠的可能性。雖然粉絲樂於見到這發生，但有新消息指，如果未能與米高基頓達成共識的話，華納將啟用後備方案，而這後備方案相信對粉絲而言都感到興奮及期待。

《The Hollywood Reporter》早前報導華納兄弟正與米高基頓商討加入DCEU電影，並再當蝙蝠俠的可能性。（《蝙蝠俠》劇照）

據外國傳媒《DCEU Mythic》的Jeremy Conrad指出，華納兄弟目前仍與米高基頓洽談中，可是據他了解，如果華納兄弟未能與米高基頓達成共識，他們會轉向找基斯頓比爾（Christian Bale）回歸重演蝙蝠俠。然而據他指出，華納兄弟卻無意找剛卸任的賓艾佛力（Ben Affleck）回巢擔任蝙蝠俠。目前仍未知道會由米高基頓還是基斯頓比爾在《閃電俠》中飾演老版蝙蝠俠。

據《DCEU Mythic》的Jeremy Conrad指出，在《蝙蝠俠》三部曲中飾演蝙蝠俠的基斯頓比爾是華納的後備方案。（《蝙蝠俠—夜神起義》劇照）

點擊下圖重溫基斯頓比爾在《蝙蝠俠》三部曲的演出！