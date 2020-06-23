閃電俠｜米高基頓事隔28年演老版蝙蝠俠？　角色定位有重大改變

1989年米高基頓（Michael Keaton）在DC超級英雄電影《蝙蝠俠》（Batman）中首次擔正角色，其後拍埋續集《蝙蝠俠再戰風雲》（Batman Returns），後來在第3集《蝙蝠俠不敗之謎》中，因米高基頓對電影系列的新方向感到不滿，於是卸任由韋基馬接上。

好消息是，影迷可以再次看到米高基頓穿起「蝙蝠俠」戰衣，事關他有機會在Erza Miller主演的《閃電俠》（The Flash）中現身！

米高基頓時隔28年，有機會再次扮演「蝙蝠俠」。（電影劇照）

米高基頓現年68歲，隔足28年重返DCEU扮演「蝙蝠俠」的確令人夠晒驚喜，據外媒報導，現時米高基頓正在洽談回歸一事，電影計劃在明年春天倫敦開拍，雖然他將會扮演老年版「蝙蝠俠」一角，不過性質上會近似於Mavrel MCU中的「神盾局局長」Nick Fury導師型一角，在整個DCEU中作穿針引線之用，讓更多故事和其宇宙看起來更有連貫性和補充作用，所以有理由相信他會演出數部DCEU的電影。

續集《蝙蝠俠大顯神威》加入「貓女」米雪菲花，跟米高基頓有不少對手戲。（電影劇照）

雖然《閃電俠》男主角Erza Miller在4月份爆出對粉絲動粗的醜聞，但目前仍未有易角的消息，相信粉絲仍有機會看到Ezra Miller和米高基頓對戲過招！

Erza Miller和米高基頓有機會同框演出！（電影劇照）

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