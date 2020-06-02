【新冠肺炎】英國公布拍攝新安排　《蝙蝠俠》等大片最快7月復工

COVID-19新型冠狀病毒肺炎肆虐全球，除了導致不少電影被迫押後上映外，連電影拍攝都需要停工。隨著全球感染人數有放緩跡象，繼紐西蘭宣布容許影視製作復工後，英國都允許劇組重新投入拍攝工作。

由於COVID-19新型冠狀病毒肺炎影響，導致不少影視作品被迫暫停拍攝。（IMDb 圖片）

英國在3月時受COVID-19新型冠狀病毒肺炎影響，導致正在當地拍攝的電影和電視劇被迫暫停工作，當中包括《侏羅紀世界》第三集、《22世紀殺人網絡》第四集、《怪奇物語》第四季、新版《蝙蝠俠》及《怪獸與牠們的產地》第三集等。

新版《蝙蝠俠》有望在7月重新投入拍攝工作。（IMDb 圖片）

據外國傳媒《衛報》日前報導，英國政府就影視製作公布一系列復工指南，當中包括保持人與人的距離、安全指引及量度體溫等措施，這意味著《蝙蝠俠》及《怪獸與牠們的產地3》等有望復工。據報導稱，劇組最快在7月可以恢復拍攝工作。

雖然英國政府開綠燈容許恢復拍攝工作，但華納兄弟基於安全考慮，目前仍選擇暫停拍攝。其實早前在捷克及紐西蘭等其他國家已公布新拍攝防疫措施，而《阿凡達2》在上星期已經重新投入拍攝工作。