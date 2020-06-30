連續八年入選全球百大美女　內地女星朱珠迷倒祖雲達斯班主

美國電影評論網站「TC Candler」每年都會選出全球百大最美及最帥臉孔，雖然評選準則成疑，但成功吸引大批網民關注。不少亞洲女星都曾入選，甚至登上冠軍寶座，內地女星朱珠正是其中一位，她更連續8年成功上榜，創下紀錄。

朱珠曾參演《鐵拳無敵》等荷里活電影。（電影截圖）

現年36歲的朱珠不單家世顯赫，本身更是學霸一名，其祖父為開國少將朱虛之，父親是內地IT富商朱漢濱。朱珠高中時已精通英語，高考後入讀北京工商大學，大學時期開始擔任兼職模特兒，並為時裝雜誌撰稿。大學畢業後朱珠參加MTV台的VJ大賽，奪得北京區冠軍而入行，除了主持工作，她亦推出個人專輯及演出電影，2012年更殺入荷里活，參演《雲圖》（Cloud Atlas）及《鐵拳無敵》（The Man with the Iron Fists）等大片。

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自2012年起，朱珠連續8年獲「TC candler」選入「全球百大最美臉孔」，最高排名為20，雖然她在內地名氣不高，但在荷里活有一定名氣，西方人似乎更懂得欣賞她的東方美，連意甲球隊祖雲達斯班主Lapo Elkann都曾拜倒其石榴裙下。不過近年朱珠主要在內地發展，於新版《鹿鼎記》電視劇中飾演「蘇荃」，有望人氣再升。