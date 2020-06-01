【無聲吶喊】小童星變美少女　神級演技有望成巨星接班人

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2011年電影《無聲吶喊》（又譯《熔爐》）上映時引起極大回響，由於劇情改編自南韓光州仁和襲啞學校的真實性侵事件，大批觀眾及反性暴力團體聯署要求當局重新審訊案件，當中原獲判緩刑的加害者被加監12年。

電影的成功除了劇本出色外，演員的出色演技亦是關鍵，戲中飾演孔劉女兒的童星金智怜，其可愛模樣令觀眾留下深刻印象。事隔9年，金智怜已經15歲，長大成亭亭玉立的美少女，加上年紀小小演技已十分出色，獲網民大讚有望成為巨星接班人。

2005年出生的金智怜，5歲便入行拍戲，她在《無聲吶喊》的戲份不多，最為人熟悉的作品是2014年劇集《我係張寶利》，飾演女主角養女的她，說得一口流利鄉下話，哭戲感染力十足，憑此劇獲得當年《MBC演技大賞》的「童星賞」。

點擊下圖睇金智怜近照

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日前金智怜在Instagram上載身穿校服的證年照，原來她成功考入首爾藝術高中，該校培養出大批藝人，當中包括人氣偶像團體防彈少年團、EXO、FTIsland及BOYFRIEND等成員。見她皮膚白皙、五官標緻，一副亭亭玉立美少女的模樣，驚艷了不少網民，紛紛留言畀Like，當中有人指出她與女團TWICE成員娜璉撞樣，更大讚她有望成為明日之星。

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