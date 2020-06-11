【福星高照】重溫胡慧中最性感演出　獲封台灣四大美人靚絕天下

近日前民政事務局局長何志平在美國出獄回港的新聞，意外令太太胡慧中亦成為網民關注的對象，生於台北的胡慧中早於70年代在台灣出道，與林青霞、胡茵夢及周丹薇並稱「台灣四大美女」。

80年代中胡慧中獲洪金寶相中來港發展，被塑造成打女「霸王花」，由於角色大受歡迎而成就經典《霸王花》電影系列。不過，對老一輩影迷來說，胡慧中在港產片最令人印象深刻的演出，並非任何動作場面，而是在《福星高照》中被幾位影壇大哥「鹹豬手」的戲碼。

80年代中胡慧中首次來港拍戲就有性感演出。（電影截圖）

1985年上映的《福星高照》是胡慧中首部演出的港產片，講述「鷓鴣菜」洪金寶、「花旗參」秦祥林、「羅漢果」曾志偉、「犀牛皮」馮淬帆及「大生地」吳耀漢組成的「五福星」，奉命到日本拯救追捕犯人時出事的「雞骨草」成龍，獲警方派特警隊女警「霸王花」胡慧中同行，，雖然過程波折重重，最終成功救人完成任務。

重溫《福星高照》胡慧中性感一幕

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《福星高照》是港產片史上首部收過3000萬元的電影，動作喜劇配豪華卡士，成功吸引觀眾入場。電影集合多位影壇大哥，主要女角只有來自台灣的胡慧中及飾演日本黑幫女老大的西脇美智子。如此剛陽味重的電影，當時要有少少「鹽花」調味，戲中一幕講述五福星垂涎胡慧中的美色，晚上輪流扮成賊人非禮對方，胡只穿著性感吊帶睡衣，身材若隱若現，當年觀眾覺得養眼又搞笑，但以現今女權抬頭的社會來說，眼看胡被幾個大男人上下其手，只覺得俗不可耐。

20出頭的胡慧中在台灣拍文藝片，當時靚到不得了。（電影截圖）

胡慧中年輕時仙氣十足

其實胡慧中來港拍戲前在台灣大有名氣，曾兩度獲提名金馬獎最佳女主角，與林青霞及胡茵夢等大美人齊名，以前的她專拍文藝片，來港後被洪金寶塑造成打女，並靠《霸王花》系列走紅，可是往後被定型成女警專業戶，80年代尾拍攝《獵魔群英》一場爆炸戲時，因火藥過猛與拍檔呂良偉及李賽鳳齊齊被炸傷，當中以胡慧中的傷勢最嚴重。

原來胡慧中與孫儷係親戚。（微博圖片）

這次意外沒有令胡慧中放棄演藝事業，一直拍戲至90年代中才淡出，並於1998年下嫁何志平後再無演戲。另外值得一提的是，內地人氣劇集《甄嬛傳》孫儷的祖母是胡慧中的妹妹，二人有親屬關係。