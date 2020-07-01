《頭文字D》15年重溫經典對白　劉偉強：你永遠唔知邊句會爆出來

由劉偉強、麥兆輝聯合執導，黃秋生、周杰倫、陳冠希、杜汶澤、余文樂、鍾滇濤、鈴木杏等人主演的《頭文字D》（Initial D）不經不覺上映至今已經15周年，戲中句句對白不少網民都沿用至今，早前導演劉偉強接受《香港01》電影頻道訪問時，大談當年《頭文字D》的組成，事實上在他心目中都有句經典中的經典！

講起《頭文字D》，每人在心中都能即時爆出其中一句金句！（影片擷圖）

當年導演劉偉強飛到台灣跟周杰倫見面。（影片擷圖）

經典視角｜《頭文字D》劉偉強爆原定陳冠希演拓海︰佢有唔開心

買部勁過GTR嘅俾個仔

早前劉偉強接受《香港01》訪問時講到，自己覺得最經典的對白是︰「我要GTR」，直到現在個仔都同自己講緊，所以這句必是導演的心水。問到可有買部俾GTR給他？導演就笑言：「會買部更勁嘅！」

提到經典對白是如何煉成，劉偉強坦言沒有方程式，比如《無間道》中的「三年又三年」只是隨口一句說話，但就講到今時今日。另外，他又回想在拍攝《古惑仔》第一集時，自己想加了一句「邊個話我傻，我請佢食燒鵝」，當時身邊個個都嫌好老套，但一播出來全場戲院都笑都爆，拍戲好有趣，一樣被人睇死的最後又會爆出，每句對白大家都會細心去度，但你不知哪一句會爆出。他又補充當年編劇麥兆輝、莊文強等人，大家的狀態都好好，度到好多好橋段和對白出來。

點擊重溫《頭文字D》15句經典對白：