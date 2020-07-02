「香港第一殺人導演」鄧衍成逝世終年69歲　《弱殺》成Cult片經典

被喻為「香港第一殺人導演」的鄧衍成今日（2日）傳出離世消息，終年69歲，其太太Judy在朋友群組內公布鄧的死訊：「多謝你們對Billy的厚愛，他在天國也記得你們的！」據悉，鄧衍成早前患過鼻胭癌，上月現身與米雪、劉松仁及一眾導演朋友等聚會，見他相當消瘦但精神尚算不錯，圈中好友對於其離世均感到突然。

歐錦棠入行初期出演劇集《勝者為王》，正是由鄧衍成執導，《勝者為王》系列亦大受歡迎，拍足3集。（影片截圖）

其中歐錦棠在Facebook撰文懷念鄧衍成，透露當年在亞視跟對方合作最多：「係曾經鬧得我最狠、同時亦係最令我得益嘅導演。初入行就遇上這「殺人導演」，嗰時連鏡位都未分得清楚，莫講演技，注定日日開工三魂唔見七魄，次次入廠必定畀佢開咪粗口問候」。

《烏鼠機密檔案》剝削之極，被影迷奉為經典。（電影截圖）

多得鄧衍成鞭策，歐錦棠往後更花心機去演戲：「自己唔識，唯有努力，於是以後開佢嘅工，拍完都留喺廠，企喺攝影機後面，睇清楚導演喺鏡頭上面嘅要求係乜嘢，點解個頭郁多半吋都唔得，點解鏡頭Number跳到亂晒，佢依然運籌帷幄⋯￼唔係為咗以後唔俾佢鬧，而係俾錢都學唔到咁多好嘢。大佬，佢係罕有電影同電視同時兼顧，將電影感放入電視劇拍攝，而且有強烈個人風格，呢啲導演去邊度搵。」

《替天行道之殺兄》稱得上最變態港片。（電影截圖）

鄧衍成於1979年加入亞視前身麗的電視，由助導做起，1982年升任編導，但一年後離開往新加坡發展，至80年代尾才回流。鄧衍成回港後作影、視雙線發展，以拍攝含有大量暴力與色情的「剝削電影」聞名，《烏鼠機密檔案》、《替天行道之殺兄》、《弱殺》及《羔羊醫生》堪稱「Cult片」經典。