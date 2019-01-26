正在播映的劇集《荷里活有個大老千》，有鄭則仕、秦沛、金燕玲湯鎮業及黃樹棠等老戲骨坐鎮，同場互鬥演技擦出無限火花。 貴為兩屆香港電影金像獎影帝的鄭則仕（Kent哥），演技當然無容置疑，由70年代入行至今，拍過無數經典大銀幕作品，由智障人士到霸氣江湖大佬，Kent哥的演出入木三分，他在以下三套不同類型作品的癲喪演出，值得各位影迷一再回味！

Kent哥在《機密檔案之烏鼠》被剝削到極致，其演技亦發揮到極致，不下於他的得獎演出。（影片截圖）

1993年《機密檔案之烏鼠》

上映時人氣不高，但後來被奉為港產Cult片其中一部代表作，本身霸氣十足的Kent哥，飾演一名畏首畏尾的小男人「肥祥」，戲中撞破老婆紅杏出牆都只敢怒不敢言，仲話：「快啲著返衫，畀人見到唔好」，相當荒謬。後來他因飲醉酒，意外招惹一群窮兇極惡的越南幫，替他出手殺死老婆與情夫報仇，並要求數十萬報酬，但酒醒過後的肥祥完全忘記有這麼一回事，走投無路之下找來俗稱「烏鼠」的大圈幫朋友替他出頭，但其中一人卻被越南幫放血殘殺，而死者大哥（任達華飾）將責任全推在肥祥身上，誓要殺他全家報仇，阿祥面對兩幫人夾擊，跌入萬劫不復的境地。

片中Kent哥的女兒慘遭燒死變成焦屍，真係Cult到不得了。（影片截圖）

Kent哥在這部電影真係得個「慘」字，明明沒有做錯，但身邊人的死都怪罪他身上，老婆、朋友、阿媽、女兒全部慘死，尤其親眼看著最疼錫的女兒，被任達華活活燒死，還拿著燒焦的屍體嘲弄他，最終逼使Kent哥發癲與任達華決一死戰，片尾二人一番惡鬥，看得觀眾心驚膽顫，Kent哥將歇斯底里一面演得淋漓盡致，連環爆粗「燒死你個X樣」、「爆死你個X樣」、「炸死你個X樣」，報仇後精神失常的空洞眼神，睇幾多次都覺得好心寒。

鄭則士與葉子楣一幕成為《跛豪》的經典場面。（影片截圖）

1991年《跛豪》

這部以大毒梟吳錫豪生平作藍本的電影，相信很多港產片迷都有看過，全片高潮迭起，加上有呂良偉、葉童、吳孟達及曾江的精湛演出，勇奪1992年香港電影金像獎最佳電影及最佳編劇。

重溫經典場面

+ 7 + 6 + 5

片中有多位影壇猛人，當中包括已貴為影帝級人馬的Kent哥，飾演毒梟「肥波」。雖然戲份不多但相當搶鏡。「肥波」起初是男主角跛豪的大佬，後者自立門戶後反目，連情婦（葉子楣 飾）都搭上跛豪的手下，兩方人馬一直針鋒相對。Kent哥演繹下的肥波是個陰濕又賤格的人物，其中一幕葉子楣受跛豪所托，裝作與肥波和好，實質是是栽贓他藏毒，而肥波見情婦重回其懷抱，不單出言侮辱，更多次拍打其胸部，成為全片經典一幕。

Kent哥在《何必有我？》的多層次表演實在精彩。（影片截圖）

1985年《何必有我？》

Kent哥首次榮升影帝的作品，他飾演的弱智人士「肥貓」，成為香港影視史上的經典角色之一，往後更有多部衍生作品。但對比其他作品主打溫暖窩心，《何必有我？》的肥貓卻有著相當悲慘的經歷，不單被圍村的惡霸欺負，獨力把他撫養成人的母親亦不幸患癌離世，變成孤兒的肥貓最終失常發狂，被警察一槍打死。

片尾肥貓脅持經常欺負他的惡霸（成奎安飾），二人打到頭崩額裂，鄭則仕哭著訴說多年來被欺壓的冤屈以及喪母之痛，觀眾無不看得動容，最後他揮著菜刀衝向警察繼而被槍殺慘死，整段戲一氣呵成精彩之極，絕對是影帝級演出。