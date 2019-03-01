【替天行道之殺兄】最變態港產片之一　已故惡人何家駒影帝級演出

香港影史上經典奸角多不勝數，八、九十年代港產片最輝煌時期，曾經出過奸角F4「四大惡人」──何家駒、李兆基、成奎安及黃光亮。 花名「大咪」的何家駒可謂奸中之霸，每一次演出都賤格到令人咬牙切齒，從影近40年的他，在1994年上映的《替天行道之殺兄》幾乎演上男主角，其淋漓盡致的演出，絕對稱得上影帝級！

何家駒在《替天行道之殺兄》 中喪盡天良，迫使吳岱融要「替天行道」殺死他。（影片截圖）

打到鷲哥變性無能

《替天行道之殺兄》由「第一殺人導演」鄧衍成執導，何家駒飾演喪盡天良、兇殘成性的衰大佬，戲份拍得住男主角「鷲哥」吳岱融。劇情講述何家駒是一個不務正業的流氓，三不五時犯事入獄，仲染有毒癮，每次出監回家都鬧個天翻地覆，自小便看吳岱融飾演的養子不順眼，一次更將他毒打變性無能。

吳岱融長大後積極健身習武，面對何家駒無止境鬧事，令全家雞犬不寧，甚至幾乎強姦其女友，終於迫得他崩潰，手刃親兄。

片中何家駒「姦、淫、擄、掠」做齊，連細路都唔放過。（影片截圖）

吳岱融與鍾淑慧情侶檔上陣，二人的情慾場面長達十幾分鐘，大膽程度可謂毫無保留。（影片截圖）

精彩場面難以用筆墨形容，睇圖最實際

+ 9 + 8 + 7

全片每逢何家駒一出場都令人又驚又嬲，驚他猙獰至極的表情，嬲他賤格無恥的行為，他在電影中的惡行實在衰到超乎想像，較「溫和」的有在家人面前跟太太親熱，大講不堪入耳「有味」對話，仲送上交歡時的淫聲浪語當加餸；更壞的就有踢爆只有幾歲大的弟弟下體，令他長大後變成性無能、強姦弟弟的女朋友、因屈錢不成未能召妓，在母親旁邊自慰發洩。

三級片少不了會「灑鹽花」，何家駒包辦埋大膽情慾場面。（影片截圖）

相信每一位觀眾看這部戲時，都在等何家駒幾時俾天收，因為他的演繹實在太厲害，每一個表情都如此到位，無論是作惡時的兇狠樣還是求饒時的可憐樣，都是那麼惹人討厭。此外，為何家駒配音的著名配音員盧雄亦功不可沒，不少資深港產片迷，都對何家駒在《替天行道之殺兄》的對白印象深刻，內容還是其次，更重要的是語氣，令整個表演昇華至另一個層次。

何家駒於2004年後淡出香港影圈到內地發展，靠登台賺人仔，內地媒體以「大牌影星」來稱呼他。（視覺中國）

何家駒於2015年復出香港影壇，拍攝《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》，但亦成為他最後一部遺作。（視覺中國）

何家駒的花名「大咪」出自電影《監獄風雲》，他更憑這部作品獲提名香港電影金像獎最佳男配角。翻查資料，何家駒演出過逾140部電影，絕大部份時間都演奸角，而且是壞事做盡、奸到出汁的類型，雖然戲路單一，但何家駒的演出從不「揸流灘」，是香港影壇不可或缺的一員。可惜，何家駒於2015年因病導致器官衰竭離世，終年66歲，影迷只能從舊作回味他的精湛演出。