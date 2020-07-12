【台北電影獎】林志玲、柯佳嬿驚喜現身　《返校》掃6獎成大贏家

第22屆台北電影獎於11日頒獎，現場星光雲集，女神林志玲則在事先毫無通知的狀況下，驚喜現身，以引言人身份為典禮揭幕，向所有影人感性喊話，現場立刻響起如雷貫耳的掌聲：

感謝每個人的努力，讓我們相聚在這裡。感謝台北電影節克服種種困難，為細膩、倔強的電影人加油。讓我們帶著無懼、包容的心，繼續前進。 林志玲「台北電影獎」致辭

林志玲現身時氣質優雅、小腹平坦，再度破除外界懷孕傳言。除了林志玲之外，典禮主持人黃子佼加碼宣布與柯佳嬿一起主持，柯佳嬿一登場便霸氣說：「歡迎來到台灣電影主場」，柯佳嬿頭上還配戴蝴蝶頭飾，呼應她主演的首部電影《一年之初》的角色，該片當年曾獲台北電影獎百萬首獎。

台北電影獎最大獎百萬首獎、最佳劇情片皆頒給《返校》，製片李烈上台領獎時，特別向原作遊戲製作團隊「赤燭」致意，全因他們提供這麼好的創意，讓他們能拍出這部電影。張榮吉以《下半場》拿下台北電影獎最佳導演，他感謝電影路上有許多貴人給他許多能量，讓他可以持續努力下去。

除林志玲外，台北電影獎頒獎嘉賓亦星光熠熠：

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台北電影獎影帝頒給《親愛的房客》莫子儀，他上台時感謝所有劇組人員以及一路走來陪伴的諸多電影界朋友：「台灣有很多很優秀很棒的演員，我可以站在這裡，並不是代表我是最好的演員，是因為所有劇組人員的努力」。影后則頒給「返校」王淨，她上台時激動落淚，「謝謝我的經紀人李烈，謝謝我的家人，謝謝你們在很多人放棄我的時候，願意相信我」。

男、女配角分別頒給《那個我最親愛的陌生人》李英銓、《江湖無難事》姚以緹，李英銓笑說會將10萬獎金交給媽媽保管，未來還是希望以學業為主，不會太專注演戲，姚以緹坦言自己演的是喜劇，原本沒想到自己會勝出，她在《江》片後半段飾演變裝藝人，表現驚喜，她也笑稱：「還好沒有被定型。」

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