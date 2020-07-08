林志玲拍片祝賀STAYREAL　反被網民指婚後一年大走樣︰完全唔認得

「台灣第一名模」志玲姐姐林志玲去年6月6日嫁給日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA，已經有一段時間沒有在幕前跟粉絲見面。日前林志玲特地拍片慶祝台灣潮牌STAYREAL 13週年生日，但竟然引起網民表示認不出來！究竟林志玲變咗咩樣呢？

林志玲去年跟AKIRA結婚。（AKIRA微博）

「STAYREAL」由五月天主唱阿信和藝術家不二良共創，今年邁入13週年，這次以「I’m OK! Tomorrow Will Be Fine」的口號為主題。而在林志玲的祝賀影片中，她戴著黑色帽以自拍形式在河旁邊走邊以招牌娃娃音：「Hello！STAYREAL，我是志玲姐姐，我要祝你13週年生日快樂，Happy Birthday，恭喜你，再過幾年就要成年了。」加上可愛的手勢同嘟嘴錫錫的樣子，本應是讓大家讚美她的大好機會，可是內地網民反應卻有所出入，竟然認不出志玲姐姐！

林志玲為「STAYREAL」拍片祝賀13週年生日快樂。（網上擷圖）

有網民睇完影片後留言「這是林志玲？」、「一下沒認出來」、「只聽出了聲音，差點沒認出來……」、「哇，不聽聲音真的認不出來了，果然美人不能加美顏」、「是我臉盲嗎？怎麼感覺不像志玲姐姐」、「削減了下巴，認不出了」、「應該也打了不少針」，而當中更誇張的是有網民講到「完全沒認出來，我以為她走著走著會走到林志玲身邊，沒想到視頻就這樣結束了。」該位網民是從頭到尾都沒認出林志玲，就連聲音也都聽不出。

不少網民留言唔認得林志玲，但就有質疑是濾景壞事。（網上擷圖）

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近年林志玲鮮有地出前在鏡頭面前，最近的一套電影已是去年在《五月天人生無限公司3D》MAYDAY LiFE中扮演獸醫師，不過要數林志玲最美的電影造型應是她在《赤壁》扮中小喬一角，更有史上最美小喬的美譽！

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