《時代》導演艾頓首執導　承認題材敏感︰盡量到人流較少地方拍攝

新戲《時代》今日（16日）於大圍一茶餐廳舉行開鏡拜神儀式及記者招待會，演員包括楊明、曹永廉、莊思明、李霖恩、莊思敏、喬寶寶、布偉傑等人都有出席。 電影由新晉導演翟艾頓執導，據知電影以2019年的社會運動為背景，導演接受訪問時表示今次是他首次執導大銀幕電影，更指「可以與一班前輩合作，係抱住學習的心態。」

楊明、曹永廉、莊思明、李霖恩、莊思敏、喬寶寶、布偉傑、黃榕等人今日（16日）出席電影電影《時代》的開鏡拜神儀式及記者招待會。（葉志明 攝）

電影《時代》由時代電影製作公司開發與投資，翟艾頓執導，電影根據2019年的社會運動為背景，時間點始於去年的6月，故事圍繞一間在鬧市中的茶餐廳。楊明於戲中演警察、莊思明演新聞主播、莊思敏與曹永廉演兩兄妹，莊思敏的角色是一位雜誌社老闆，而阿廉主要戲份是在茶餐廳的。

+ 14 + 13 + 12

導演艾頓非常年輕，他接受訪問時透露自己是首次拍電影。（葉志明 攝）

首次執導電影

導演艾頓透露自己主要拍廣告、微電影、YouTube短片為主，「他們見到我以前的作品，問我有沒有興趣擔任這部作品的導演，我都覺得這是一個挑戰，不想放棄這次機會。」

艾頓指出故事是講2019年香港發生了一場社會運動，但劇情不是集中討論這運動，「只是將重點放在事件如何影響親情、友情、工作的方面。」

艾頓坦承電影題材是比較敏感，即使演員們立場比較鮮明，但劇本其實都盡量撇除這件事，幕前幕後都是想拍好套戲。（葉志明 攝）

導演艾頓坦承題材較敏感

提到電影的班底的演員大部分都立場鮮明，新戲又以社運為背景，題材會否敏感？艾頓坦言題材的確比較敏感，「即使我們的演員立場比較鮮明，但這次劇本其實都撇除這件事，只是以這個事件做timeline（時間線），作為背景。」

艾頓表示電影的題材較敏感，所以他們都低調開拍，「拍這些題材不會大肆宣揚，我們會偏向會在低密度，人流較少的茶餐廳、較少人的屋邨，盡量不會太高調。」

楊明、曹永廉、莊思明、李霖恩、莊思敏、喬寶寶、布偉傑、黃榕等人今日（16日）出席電影電影《時代》的開鏡拜神儀式及記者招待會。（葉志明 攝）

另一方面，近年港產電影產量減少，加上疫情影響市道差，艾頓透露︰「其實資金都緊絀，投資者方面是有一位的，對方純粹與演員們是朋友，覺得可以嘗試找個作品去做、去玩，除了演員之外，很多其他的製作人都是初次接觸大銀幕。」

被問到班底立場幾乎一致，是否想建立「藍色經濟圈」？導演艾頓就話︰「不是，演員方面可能立場明顯啲，但我們幕後人員、投資都沒有立場的偏向。」

點撃即睇電影《時代》更多詳情：