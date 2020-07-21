【曼哈頓戀舞曲】鄧寇克小鮮肉x跨性別超模　織就LGBT苦甜戀曲

跨越性別藩籬的苦甜戀曲《曼哈頓戀舞曲 Port Authority》雖為導演Danielle Lessovitz的劇情長片處女作，但電影細膩極具美感，讓本片一舉挺進康城影展一種注目單元。除了邀請英國小生Fionn Whitehead擔綱主演，起用的跨性別超模Leyna Bloom，首次演出電影便在去年以有史以來第一位有色人種跨性女主角之姿，率領同劇其他變裝皇后踏上康城紅毯，艷冠群芳！

《曼哈頓戀舞曲》講述離鄉背井來到紐約的少年Paul，因為得不到家人的幫助而進到庇護所討生活，卻意外打入了以有色人種LGBTQ+為主的舞會社群，邂逅了迷人的少女Wye。正當兩人的曖昧漸漸昇華為濃情，Paul卻發現Wye原來不只是普通的少女，而他也開始正視自己藏在心底蠢蠢欲動的秘密…

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電影除了刻劃美國東岸特有的「Kiki Ball」舞會文化風景，也將社會底層的寂寞靈魂渴愛又脆弱的心情描繪得極其細膩。《曼哈頓戀舞曲》去年在康城首映後獲得一片好評，演員更在現場大跳Vogue舞蹈，電影也被英國銀幕日報（Screen Daily）評為：「打破陳規的療癒系羅曼史。」開創酷兒電影的新風貌。

另外，不少挑戰踩界議題的電影參加了今年的台北電影節，《曼哈頓戀舞曲》之其中之一，按圖睇其餘挑戰禁忌的爭議作：

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畢業於紐約大學、畢業後繼續在紐約進行拍攝工作的導演，首部執導劇情長片《曼哈頓戀舞曲》也以紐約作為電影主要舞台。她將自己第一次參與紐約Kiki Ball的感受做創作靈感，放大了舞會現場社會少數族群脆弱卻又自信的能量，結合了舞會家族文化中可以自由選擇父母、家人的特殊家庭結構，寫實又抒情地透過講述兩人的苦甜戀曲，希望能開啟另一種Queer的觀點。導演也解釋英文片名「Port Authority」的意涵：

跨越性別藩籬的苦甜戀曲《曼哈頓戀舞曲 Port Authority》雖為導演Danielle Lessovitz的劇情長片處女作，但電影細膩極具美感，讓本片一舉挺進康城影展一種注目單元（GettyImages）

紐約港務局總站是一個無根的地方，來自不同文化的旅客在此相交和成為彼此的過客。它在LGBTQ+社群中也是一個具有歷史意義的聚集地。人們來到此地，希望讓自己過上更好的生活，變成更好的自己。 導演Danielle Lessovitz

曾演出《鄧寇克大行動 Dunkirk》的英國23歲憂鬱小生Fionn Whitehead擔綱演出男主角，演活了鄰家男孩深陷愛情泥淖、迷失自我的糾結思緒。而讓他陷入苦戀的女主角則是由跨性別名模Leyna Bloom飾演。從小就在舞會文化中打滾的Leyna，幾乎就是在重現自己的少女時光，將身為跨性別者勇敢卻又易碎的心境詮釋得絲絲入扣，完全看不出是第一次演出電影。

曾演出《鄧寇克大行動 Dunkirk》的英國23歲憂鬱小生Fionn Whitehead擔綱演出男主角，演活了鄰家男孩深陷愛情泥淖、迷失自我的糾結思緒（《鄧寇克大行動》劇照）

她也憑藉《曼哈頓戀舞曲》這部處女作入圍康城一種注目單元，成為影史中第一位站上康城紅毯的有色人種跨性女主角。她也在採訪中表示：「身為一個亞非混血的跨性別女性，我入行就是想在演藝界創造一個新氣象，讓世界看到無論膚色、性向、體態，都有力量能驕傲自在地做自己。」

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