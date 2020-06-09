【台北電影節2020】盤點7部踩界作！跨性別戀童SM　挑戰禁忌底線

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電影可以擴大視野、開拓感官，也是認識並理解未知的最佳平台。今年台北電影節規劃多部探究性別流動與情慾渴望的作品，呈現人的不同面向與可能。其中聚焦鮮少被提及的「跨性別」族群，包括以紐約哈林區變裝舞會為背景的《曼哈頓戀舞曲》、取材導演自身家庭經驗的《她是我爸爸》及記錄跨性別性工作者日常的《愛寓春光》等片。

《我的G本教義》穿梭在80年代愛滋恐慌蔓延的紐約，《禁身誘惑》刻劃心理學家與罪犯之間的身心纏鬥，《窒慾》大膽碰觸戀童癖心理，還有描繪18世紀淫亂貴族享受虐戀歡愉、榮獲康城影展「一種注目」評審團特別獎的《我就蕩》，這些電影都遊走於人性灰色地帶，挑戰觀眾道德底線。

（編按：下列電影中文名稱皆採台譯）

1.　《曼哈頓戀舞曲》（Port Authority）

《曼哈頓戀舞曲》背景座落VOGUE舞蹈發源地的紐約哈林區，由史上第一個踏上「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）舞台的跨性別者Leyna Bloom詮釋「媚」力萬千的舞后，與主演《鄧寇克大行動》（Dunkirk）的22歲英國小鮮肉Fionn Whitehead，舞出一場打破荷里活公式的異色愛情。本片獲大導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）青睞，親自擔任監製，影片也入圍康城影展「一種注目」單元，不僅為美國獨立製片打了一劑強心針，也鼓舞更多跨性別主題登上大銀幕。

跨性別、戀童、SM元素樣樣齊，按圖睇台北電影節2020其餘6部話題作：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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