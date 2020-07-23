伊莉莎伯凱莉兒子顏值高　最新廣告艷壓超級名模

英國影星伊莉莎伯凱莉（Elizabeth Hurley）於2002年為富商Steve Bing誕下男嬰，事後男方唔認數，由伊莉莎伯獨力養育兒子Damian，並用上她的姓氏。轉眼間Damian已經18歲，生得高大有型，留著一頭長髮被指比女人更漂亮，連超級名模都要行埋一邊！

Damian（下）與Irina Shayk合作拍廣告，男方被指仲靚過女方。（IG圖片）

伊莉莎伯凱莉是圈中公認的美魔女，兒子Damian Hurley亦盡得其真傳，不單五官標緻，身高達6呎1吋，兩年獲模特兒公司招攬入行，頭髮越留越長走中性路線，有時看起來比女人更嫵媚。最近他跟「C朗」舊愛、超級名模Irina Shayk合作拍廣告，後者雙眼化上濃妝，型格十足，被拍檔壓在身上的Damian十分淡妝，卻顯得比Irina更美艷，若不知情還以為兩位美女模特兒拍廣告。

幾年前拍劇都未咁女性化。（影片截圖）

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其實Damian當上模特兒前，14時已首次演出電視劇《The Royals》，飾演列支敦士登王儲Hansel von Liechtenstein，首於伊莉莎伯凱莉亦有參演該劇，相信是由她穿針引線。

同場加映伊莉莎伯凱莉靚相