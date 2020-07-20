里安納遜大仔型過老竇　改名換姓背後原因有洋蔥

荷里活影星里安納遜（Liam Neeson）因主演《救參96小時》（Taken）系列而獲封為「最強老竇」，身高達1.93米的他年輕到老都咁有型有款，而家中兩位公子一樣盡得其真傳，不單高大威猛，大仔更青出於藍比父親生得更靚仔。不過大仔年前突然改名，從此唔跟老竇姓，難道父子決裂？

里安納遜太太於2009年意外身亡，身旁為大仔Micheál及細仔Daniel。（Getty Images）

里安納遜與亡妻Natasha Richardson育有兩名兒子，分別為現年25歲的Micheál及24歲的Daniel。大仔Micheál生得靚仔有型，現在亦成為一名演員，不過他從2018年起改名為Micheál Richardson，是為了紀念2009年遇上意外而身亡的母親。

Micheál比父親更有型靚仔。（網上圖片）

據Natasha Richardson的母親表示，外間揣測Micheál不想靠父蔭而改名，但實情是為了將母親永遠留在心中才下此決定。當年Natasha離世時Micheál只有14歲，事件對他打擊甚大：「當時我的潛意識告訴我，一係就發洩出來，一係就收埋內心深處，之後一個星期，我就好似若無其事咁生活。之後我瘋狂去蒲，個個都話我因為喪母而變成咁，初初我會否認，但後來我終於承認係事實」。

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Micheál過份沉迷夜蒲，嚴重到2014年要入戒療所，幸好現在已改過自身，並成為一位知名演員，最近仲同里安合作拍攝電影《Made in Italy》，父子檔拍住上。