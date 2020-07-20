「小戰神」擁八嚿腹肌曾獲封世上最強男孩　28歲縮水樣震驚網民

講起「戰神」，相信各位影迷都會記得「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）主演的2014年電影《戰神：海格力斯》（Hercules），當年收獲不俗票房，狄維莊遜的爆肌形象亦令人印象深刻。

不過早過這部電影好幾年，有位「小戰神」比狄維莊遜更爆，一名來自烏克蘭的小男孩憑著八嚿腹肌走紅，仲獲邀演出電影，可是來到2020年，小戰神已打回原形。

Richard Sandrak從小操肌，失去正常童年生活，連食塊Pizza都唔得。（網上圖片）

1992年出生的Richard Sandrak，受武術冠軍父親及運動員母親熏陶，幾歲大就健身及苦練各種武術，每日狂操6、7小時，喪做600下掌上壓及仰臥起坐，年僅6歲就可以舉起180磅啞鈴，去到8歲更舉得起210磅，加上嚴格飲食管理，令Richard年紀小小就谷出一雙「麒麟臂」、胸肌及八嚿腹肌。

當年Richard Sandrak出名到獲邀拍電影。（電影劇照）

說到尾Richard的父母一心想兒子出名，找來經理人為他安排工作，並取綽號「小戰神」（little Hercules），同時參加各大健美先生比賽，成功爭取媒體曝光機會。憑著不符合年紀的精壯身材，Richard成為新聞人物，全世界都認識這位「小戰神」，甚至紅到當上演員，拍攝電影《Little Hercules in 3-D》。

呢一身肌肉同充滿稚氣嘅樣實在太唔夾。（網上圖片）

更多Richard Sandrak大隻相

+ 11 + 10 + 9

當年很多人質疑年幼的Richard如何谷出強勁肌肉，懷疑他的父母一直強迫他健身，但他堅稱一切都是自願。不過，其父親的確出問題，曾因家暴太太而被判入獄，更幾乎被當局驅逐出境，之後Richard跟隨母親生活，並在經理人安排下恢復正常飲食，但仍堅持一星期健身5日。

點撃下圖睇「小戰神」現況

+ 2

名氣始終有一日會消失，「小戰神」慢慢離開觀眾視線，隔好幾年後再次接受媒體訪問時，昔日的肌肉已消失不見，原來Richard早已厭倦健身，但平時仍會運動Keep Fit。雖然沒有8嚿腹肌，但身材尚算結實，離開演藝圈後在主題樂園擔任表演者，過返正常生活。