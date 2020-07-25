「超人」亨利回巢淪為大茄　仲要DC出手搶Marvel演員做女友谷人氣

現年37歲英國男「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）演出「超人」系列迷倒不少粉絲，早前擔正主演Netflix劇集《獵魔士》（The Witcher），一樣大隻有型勁有魅力。 早前有指華納兄弟與「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）商討他回巢的可能性，但據聞這次亨利再續約也不會有個人電影，竟然會淪為大茄亂入？

據知這次「超人」亨利卡菲爾再續約不會有個人電影。（電影劇照）

亨利卡菲爾在演出超人角色後參演了3部DCEU的電影，當中包括2013年上映的《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）及《正義聯盟》（Justice League）。

有外媒指，亨利卡菲爾與DCEU簽約三部作品，每部約2,000萬美元的收入。（《超人：鋼鐵英雄》劇照）

亨利之前接受訪問時曾提到，超人一角令他的生活起了巨大變化，給他很多演出的機會和改變了他的演藝事業，也教導他認識自己。

最近就有指DC與亨利卡菲爾商討回巢，但亨利再續約後，將不會有個人電影，反而會在其他超級英雄電影中「亂入」，主要飾演配角。

當年亨利卡菲爾飾演超人。（《蝙蝠俠對超人：正義曙光》劇照）

而超人的女友「Lois Lane」更會由白人變為黑人，相信是希望增加角色上的多元性。據知新版超人的女友「Lois Lane」，DC的心水人選會是在Marvel《銀河守護隊》系列，飾演嘉魔娜（Gamora）一角的素兒莎丹娜（Zoe Saldana）。

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而由於《銀河守護隊3》暫時還未開拍，如果要找來素兒各客串一角也並非不可能，但一向少有演員能同時在DC及Marvel演出，加上素兒也忙於拍攝《阿凡達》續集，所以最終能否成事仍是未知之數。