愛情人形｜蒼井優半裸製作情趣公仔大賣　高橋一生冒充醫生胸襲

由蒼井優及高橋一生主演的2020年的愛情新戲《愛情人形》最近在Netflix上架，這次在戲中二人都有激情演出，劇情圍繞情趣公仔，故事更講到男女主角剛認識，高橋一生就已經冒充醫生胸襲蒼井優，大膽要求：「乳房可以摸嗎？」

由蒼井優及高橋一生主演的愛情新戲《愛情人形》最近在Netflix上架。（《愛情人形》劇照）

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《愛情人形》改編自導演棚田由紀的同名小說， 今次更是高橋一生和蒼井優相隔18年繼岩井俊二的《青春電幻物語》後再度合作。

新戲講述主角哲雄（高橋一生 飾）大學雕塑學系畢業後，被騙到一間製作情趣用品的工廠工作，負責為情趣人偶做設計。

男主角哲雄（高橋一生 飾）大學雕塑學系畢業後，被騙到一間製作情趣用品的工廠工作為情趣人偶做設計。（《愛情人形》劇照）

度身訂造貼近真人的情趣公仔

整情趣公仔的前輩表示，為了令人偶更有質感更貼近現實，多年來他不斷在用料、質地和設計上改良。起初高橋一生決定入這間公司工作純粹因為無錢，但心底裡還是希望幫助前輩完成這個畢生的目標。

於是高橋一生在戲中穿上白袍，冒充是醫學研究人員，訛稱要製作義乳，遇上模特兒園子（蒼井優 飾）。

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冒充醫生胸襲蒼井優：「可以摸一下嗎？」

蒼井優的角色心地善良，她一心覺得能借出自己的乳房製作義乳，甚至比起她之前接的模特兒工作更有意義。

高橋一生與蒼井優見面後，前輩推波助瀾說，「要製作貼近現實的乳房，一定要親手摸到道乳房的真實觸感，大膽向蒼井優提出，「可以讓我摸一下嗎？」

前輩推波助瀾，表示要製作貼近現實的乳房，一定要親手摸到道乳房的真實觸感才可。（影片截圖）

一見鍾情閃婚 婚後卻依然無法坦白

沒想到蒼井優一口答應，初次見面就「胸襲」女方，男主角真的有夠進擊。蒼井優繼在2017年的電影《鳥獸行》後又一大尺度的演出，今次在戲中半裸上身任摸唔嬲。

男女主角哲雄和園子一見鍾情，更很快步入禮堂，不過二人心中還是有秘密未能敞開心扉。

園子坦言自會愛上男主角哲雄，是因為覺得對方是個溫柔的人。（影片截圖）

即使結婚後，哲雄還是無法對妻子坦承自己的職業，其實是情趣公仔的設計師而不是什麼製作義乳醫學人員。而園子也收藏秘密隱瞞丈夫，隨著哲雄埋頭工作，他們的熱情減退，距離也愈走愈遠。

男女主角哲雄和園子一見鍾情，更很快步入禮堂。（影片截圖）

蒼井優：「我希望由你來打造我的身體。」

電影由兩位人氣演員主演，高橋一生和蒼井優多場激情戲也是一大看點，高橋一生沉迷於打造出日本第一的情趣娃娃，蒼井優一句：「我希望由你來打造我的身體。」，也讓人想入非非。

男主角一邊與妻子親熱，一邊紀錄她身體的每個特徵，以園子打造出的情趣人偶，結果也被瘋狂搶購。現實中看過電影的觀眾，表示很想買一個以蒼井優為藍本的公仔。