【漫長的告別．影評】蒼井優好戲　抓住腦退化父親日漸流逝的愛

有不少的日本電影以描寫家庭為主題，不論是舊日小津安二郎的《東京物語》，或是近年山田洋次的《嫲煩家族》系列，均能夠描寫當下日本社會的家庭面貌，家庭成員之間的關懷與照料。是夜觀看這部由《幸福澡堂》導演中野量太執導的最新作品《漫長的告別》（長いお別れ），藉一位患上認知障礙症的父親，他的妻子與分別各自有家庭的女兒，她們如何陪伴父親餘下的人生。電影中各人面對父親的疾病、環境與生活形成的問題，一家短暫的團聚，寫下溫馨細緻的情感。

《漫》片故事發生在2007年的秋天，曾經擔任校長，個性嚴肅的父親（山崎努 飾）患上認知障礙症，母親（松原智惠子 飾）每天需要照顧父親的起居飲食。長女麻里（竹內結子 飾）跟隨丈夫一同於美國加州生活，可是她卻一直未能適應當地的生活，照顧父母的責任，則由次女芙美（蒼井優 飾）負責。一直夢想開餐廳的芙美，雖然能夠烹煮美食，但感情卻總是未遇到她的Mr. Right。父親的病情逐漸嚴重，記憶漸漸消退，甚至辨認不到她們，但是他卻記得舊日的事情，令她們三母女卻感觸起來。

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1973年生於日本京都府的中野量太，他於就讀日本電影學院期間，拍攝過多部短片作品，他的電影以獨特的觀點角度，描寫家庭的情感牽絆。2013年，中野量太執導首部劇情長片《幫老爸拍張照》，便於柏林影展作放映。2016年執導由宮澤里惠與杉咲花等主演的《幸福澡堂》，更橫掃日本奧斯卡及各大影展等多個獎項。

《漫》片是中野量太第三部自編自導的劇情長片作品，電影改編自中島京子於2015年發表的文字作品，與大野敏哉合編劇本，故事以2007年的日本作故事的背景，透過患上認知障礙症的父親，面對跟妻子與女兒（以及孫兒）之間的關係與相處，漸漸從印象模糊的記憶，重新建立家庭的維繫。電影主要分為四個部份，以年份與季節作為段落支節，從2007年的秋、2009年的夏、2011年的春、與2013年的秋和冬，透過這每兩年的時間，看着父親病情的轉變，也看着女兒的成長，以及母親對父親的沉默疼愛。

1973年生於日本京都府的中野量太，他於就讀日本電影學院期間，拍攝過多部短片作品，他的電影以獨特的觀點角度，描寫家庭的情感牽絆。（《漫長的告別》拍攝花絮）

電影從父親的角色開始，以劇情的故事發展，舖排著各角色的關係和背後面對的生活壓力。電影的開端已經道出父親對身邊的人和物漸感混亂，連妻子與兩位女兒也難以分清。不過，因為他以前的工作關係，他對文字仍然感到興趣，鍾愛漢字的研究，對他的專長依然念念不忘。兩位女兒各自過着不同的生活，長女麻里（竹內結子 飾）與丈夫及兒子走到美國生活，不懂英語交談的她，只好硬着頭皮。她卻掙扎於在美國居住，是否自己希望的生活呢？

二女芙美（蒼井優 飾）鍾情於烹調，喜歡創作不同款式的食品，她亦希望可以以煮食成為終身職業，一直努力尋找理想的目標。可是，她卻一直找不到幸福的愛情。縱使父親的記憶漸漸衰退，但是母親一直留守他的身邊，照顧他每日的生活起居， 縱使她一人承擔，但是仍然對父親留下一份感情。

中野量太再次以家庭作為主題，電影的故事結構完整，細緻內歛，簡潔的處理，段落的舖排十分清晰，以不同的細節詮釋段落之間的互相呼應。影片的細節裡，反映出了今天日本社會家庭人際之間的關係，透過母親與兩位女兒這三個女性，展現不同世代與環境面臨的境況。

電影的其中一個支節，是2011年，這個年份對於日本人來說，是一個很重要與傷痛的時間——因為這是311大地震發生的年份，而電影亦有交代這個事件發生的一刻。數年前有不少的電影亦把這題材放在電影的劇情裡，以示勉勵日本人，而相隔多年後，這題材於《漫》片中出現，難免是中野量太把這份個人情感放在電影裡，再次勾起了一點的回憶。

電影的其中一個支節，是2011年，這個年份對於日本人來說，是一個很重要與傷痛的時間。圖為2014年3月11日，日本311大地震三週年。民眾為在地震與海嘯死去的遇難者默哀（視覺中國）

片中主要的四位主要演員，他們的演出均為眼前一亮，暫先不談飾演父親的山崎努演出。電影中飾演母親的松原智惠子、長女麻里的竹內結子、幼女芙里的蒼井優，她們三位的演出細緻地展現著對丈夫與父親的感情，各人表現準繩，展現她們內心的細膩情感。飾演父親的山崎努，在片中他把這位患上認知障礙症的角色，演繹得收放自如，很多微細的表情和動作，演出自然，入木三分，突顯出角色的神髓，留下很深刻的印象。

《漫》片是一部講述家庭親情的電影，貫徹了中野量太過往電影作品的格調，簡約內斂的鏡頭捕捉，電影中的人物懷着不同的心情，面對父親的疾病，生活的困擾，清新平靜的調子，滲透著家庭的餘韻，喚起了父親與女兒之間的失落情感。作為子女的，透過電影也會深深的感受到對家庭的照料與重要，對父母的愛是永遠不會減退。

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】