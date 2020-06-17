【內地影業寒冬】戲院出招自救　變大排檔租場影婚照：好過零收入

在新型冠狀病毒肺炎的疫情下，全球的電影業都受到正面衝擊，轉眼間內地戲院已經接近停開半年。

電影業陷入停頓，由生產、製作、發行及放映都大受影響。行內面臨裁員風險，有部分從業員也被迫轉行。在疫情下，到底步入嚴寒的電影界力求生存？

內地戲院已經接近停開近半年，電影業陷入停頓，由生產、製作、發行及放映都大受影響。（微博圖片）

據早前中國電影家協會發布的《電影院生存狀況調研報告》預計，如果短期內戲院還未能重開，要直到10月才復工的話，情況將非常嚴竣。全年票房預計只有約60億元，同比2019年下跌91%，倒退至2009年的全年票房水平。而其實自2月起，很多戲院也入不敷支，面臨裁員風險，部分從業員為了生活更被迫轉行。

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內地戲院停開近半年

內地戲院重開無期，眨下眼已關閉超過140天，有很多戲院設法自救，有在院線上班的人就透露，起初大家也不以為然，覺得停工只是暫時性，戲院也只是賣一下套票、優惠券，後來因食品容易過期，開始選賣更多零食和飲料，但收入也只能勉強地幫補一下。4月開始傳出更多裁員的消息，行內也想不到停開戲院，一下子就關了幾個月。

有戲院為了自救更在外擺地攤，賣爆谷、零食、飲料、電影衍生出來的產品，甚至有戲院老闆，親自擺檔賣燒魷魚。（微博圖片）

改為招攬新人影婚照

有戲院為了自救更在外擺地攤，賣爆谷、零食、飲料、電影衍生出來的產品，林林種種，賣得的都賣光，但這部分的收入，也不足以支持戲院的開支。有戲院索性把地方改成拍婚紗照的場地，希望有影迷來租場留倩影。

據內地媒體報道，濟南有一間影城的影院經理在濟南市恆隆廣場擺地攤，賣電影周邊的商品，當時也有不少影迷到場，更表示很期待戲院重開。

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戲院老闆擺檔賣燒魷魚

有指位於湖北棗陽的漢城國際影城，為留住影迷，在影城樓下的廣場做大排檔，每日都可以有約5,000進賬，總比零收入好，甚至有指有戲院老闆，親自擺檔賣燒魷魚。

有員工亦被迫轉行，除了轉做保險業，也有人做小生意，在網上買賣，例如在影迷群組裡賣水果，一度想過以電影《櫻桃的滋味》為主題，順便賣與電影相關的物件了，也有人變賣奢侈品和手袋。行內人士想辦法維持生計，戲院積極自救，對策也五花八門，但同時也有很多戲院撐不下去，無奈結業。