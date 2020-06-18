【內地影業寒冬】戲院重開無期面臨倒閉　全年票房將下跌91%

新冠肺炎疫情蔓延全球，各行各業都大受影響，其中電影業可說是陷入癱瘓的重災區，內地戲院關閉已將近半年。

根據內地業界最新發布的《電影院生存狀況調研報告》顯示，內地影業完全步入比寒冬更嚴重的冰河時期，預計如果戲院要推遲到10月才重開，今年票房收入將會下降91%，倒退到2009年的年票房水平。

今年1月時內地影院前來購票看戲的人寥寥可數，圖中為影院在醒目位置竪起「已消毒」標牌。（中新社）

內地戲院自農曆新年開始已處於暫停營業狀態，至今仍未重開。最近中國電影家協會發布的《電影院生存狀況調研報告》，就反映了內地電影行業現時陷入的困境。

據知這份報告是由中國電影家協會牽頭，與電影發行放映協會及各大電影院線發放問卷，向經營相對成熟、有市場競爭力、規模由500座位至1500座位不同規模的影院，了解在疫情下的苦況。

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部分戲院重開被叫停

回看2019年的全年票房，高達641億（人民幣），今年受疫情影響，票房將大幅下降。事關由1月23日開始，《唐人街探案3》、《姜子牙》等賀歲檔新戲都緊急撤檔，1月24日內地所有戲院宣布暫停營業。

3月中，曾經有幾個地方的戲院，包括新疆、青海、內蒙古、甘肅等地都曾短暫重開，但最後都被國家電影局緊急叫停。

1月尾，內地戲院受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，電影院暫停營業，有市民在橫店電影城門口閱讀停業提示。 （中新社）

最近北京的疫情反覆，戲院似乎會繼續停擺，報告顯示今年第一季的全國總票房22.38億元人民幣，按年下降88%。據受訪的187家戲院所提供的數據，第一季度每間戲院平均收入為34.45萬人民幣，平均營運成本為117.9萬人民幣，全部戲院從2月開始已入不敷支。截至5月底，將近半數的戲院賬上資金不足，現金流告急。

博納影業是中國大陸登陸美國納斯達克的影視集團，出品發行的電影包括有《湄公河行動》。

回到10年前的票房收入

報告預計如果內地影院在6月復工，全年票房預估會有218億元左右，同比下降66%。如果在8月復工，全年票房預計會有128億元左右，同比下降80%；最壞打算若在10月復工的話，情況會更嚴竣，全年票房預計只有約60億元，同比下降91%，倒退至2009年的全年票房水平。

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報告顯示9成戲院對疫情後的恢復不樂觀，大部分戲院都覺得即使能重開，也需要三至六個月，甚至要用超過半年時間，生意才回復疫情前的水平。

內地戲院停業超過140天，超過4成戲院認為自己有「關門大吉」的風險，只有10%的戲院有可能轉手繼續經營。

博納影業集團總部位於北京市朝陽區，主要投資香港導演執導的中港合拍片。（資料圖片）

博納影業高層墮樓身亡

6月10日，內地電影業界，52歲的民營影視企業博納影業副總裁黃巍於北京市朝陽區在凌晨墮樓身亡。博納影業後來發聲明指，黃巍身體原因長期失眠、心情壓抑，本月10日在北京市朝陽區墮樓身亡，經警方調查，認為案件沒可疑。

黃巍自2009年1月至今，擔任博納影業副總裁，他成功簽約、建成並開業了近百家現代多廳戲院，擁有深厚的戲院投資、建設和管理經驗，擁有15年以上戲院產業從業經驗。

黃巍的死訊引起內地網民熱議，有人懷疑事情與戲院受疫情影響下仍未開業有關。內地獨立電影導演與編劇賈樟柯，之後亦有在微博轉發黃巍逝世的消息，表示這是「行業之悲」。他後來再發文指出，「應該考慮影院復工復產了。北京重大突發公共衛生事件二級應急響應下調為三級，全國大部分業態已經開放。有的電影企業日虧損100萬，100萬影院從業者需要生存啊。」

導演賈樟柯之後亦有在微博轉發黃巍逝世的消息，感慨這是「行業之悲」。（視覺中國）

內地戲院關閉超過140天，由生產、製作到發行、放映，整個電影業都陷入停頓。有不少網民都指出在酒吧、卡啦OK場所陸續重開營運，但戲院卻遲遲未有復工的指示。有行內人曾透露，「內地戲院一定會是押到最後才重開，因為戲院是密閉空間，屬高危地方。」如果屬實，影業的情況可謂雪上加霜，而行內從業員的情況就更令人擔憂。