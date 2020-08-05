多圖｜畢彼特孖《John Wick》導演開打戲　性感女主角反成焦點

電影
撰文：
最後更新日期：

最近畢彼特（Brad Pitt）落實演出一套外國戲，電影改編自暢銷小說作家KôtarôIsaka的日本小說《Maria Beetle》，講述當中有位五名專業刺客在同一架高科技且快速行駛中的火車上，每個人都有各自的任務需要完成，但他們很快就發現到自己的任務跟其餘的人都有共同之處，接下來5人會在僅有的火車空間之中進行大亂戰！

畢彼特將會出演《Maria Beetle》《Maria Beetle》電影版。（Getty Images）

據知，電影將會由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神JohnWick》的導演David Leitch翻拍成歐美版本，除了畢彼特之外，今次更有《The Act》的Joey King一同演出，Joey King更憑此劇獲得艾美獎和金球獎提名，足以證明年僅21歲的她有一定實力，而在戲中應該會見到畢彼特跟Joey King聯手合力，電影預計年底就會在L.A開拍。

《Maria Beetle》由《殺神JohnWick》的導演David Leitch執導，相信會一樣緊張精彩。（《殺神John Wick 3》劇照）

點擊睇更多Joey King靚相：

+40
+39
+38
多圖｜《親愛的殺手》女主被譽小金泰熙　跟鄭人碩有激烈床戲
多圖｜碧咸大仔Brooklyn《變形金剛4》女主婚禮　請咗佢做伴娘！
多圖｜《戀戰沖繩》20年　黎姿掛念戰友張國榮王菲慨嘆時光飛逝
多圖｜三浦春馬舊愛《犬鳴村》三吉彩花IG悼念︰仍未整理好心情
多圖｜《原本以為只是手機掉了2》乃木坂46白石麻衣慘被偷窺換衫
【多圖】木村心美激罕曬成熟濃妝照　私下愛搞怪扮醜樣勁可愛
多圖｜碧咸大仔Brooklyn《變形金剛4》女主拍拖7個月　自爆已訂婚
多圖｜ 《嚇鬼女朋友》國民初戀Ploy　跟BLACKPINK Lisa泰似樣！
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。