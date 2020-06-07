多圖｜ 《嚇鬼女朋友》國民初戀Ploy　跟BLACKPINK Lisa泰似樣！

泰國電影《嚇鬼女朋友》（Low Season）集愛情、搞笑及驚慄於一身，由泰國男神Mario Maurer同泰國國民初戀Ploypailin Thangprapaporn擔正主演，Ploy今年只得22歲，在戲中愈看愈耐看，加上有幾分似韓國人氣女團BLACKPINK泰國成員Lisa的關係，令她的話題度更度攀升。

估到哪一位是Lisa嗎？

泰國男神Mario Maurer同泰國國民初戀Ploypailin Thangprapaporn擔正主演《嚇鬼女朋友》。（Ploy IG）

Ploy今次在戲中飾演一位擁有陰陽眼的平凡女生，跟巨星男友分手後，決定趁着淡季遠離城市，去到清邁一所民宿渡假散心，來個失戀療傷之旅。

但就在旅途中遇上來郊區尋找鬼片靈感的編劇Pud（Mario 飾），兩人不打不相識，意外地走在一起，展開了一連串撞鬼冒險，更在不知不覺間互相治療，普出愛歌。

Mario和Ploy在民宿渡假散心，為了失戀療傷，最終普出愛歌。（《嚇鬼女朋友》電影劇照）

點擊睇更多《嚇鬼女朋友》電影劇照：

+ 4 + 3 + 2

Ploy樣子甜美可愛，在戲中有失魂、傷心、爆喊、可愛一面。今年才22歲，演出過《我宿舍的壞蛋》、《新魚之戀》、《交火》、《麻辣情缘》等泰劇。Ploy IG的追蹤者足有近35萬人數，是泰國公認的「國民初戀」，她自言是位攝影家和旅行家，更開設個人YouTube頻道，不時都會有影片更新，更會自彈自唱，彈結他都難不到她，認真多才多藝！

Ploy似得Lisa之餘，都有自己可愛、甜美一面。（Ploy IG）

點擊即睇大量靚相：

考你分唔分到Ploy同Lisa！