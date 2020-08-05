魏德聖耗資近12億開拍《台灣三部曲》　創台片歷史

執導過《海角七號》及《賽德克巴萊》等賣座電影的台灣導演魏德聖，今日（5日）宣布將開拍《台灣三部曲》，以慶祝2024年台灣誕生4000周年紀念。他預計三部曲連同一部紀錄片及一部動畫，整個計劃將耗資45億元台幣（約11.9億港元），創下台灣影史紀錄。

魏德聖坦言當創構思劇本時，身邊的人都覺得他不可能拍得成，一步一步走到現在，一定要堅持下去。（資料圖片）

《台灣三部曲》分為《首部曲：火焚之軀》、《二部曲：鯨骨之海》以及《三部曲：應許之地》，另外製作紀錄片《尋找福爾摩莎》及動畫《達娜米》，5部片統稱為「台灣400年系列電影」。魏德聖今日在發布會上表示，預計今年9月搭景、2021年8月開拍，並在「台灣出現在世界上400周年」的2024年先後推出紀錄片、動畫，最後除夕日上映電影首部曲。

為了真實地還原歷史，魏德聖斥巨資搭景，而且花兩年時間去研究已被廢除的西拉雅語。（劇照）

魏德聖透露，早於2001年已完成《台灣三部曲》的劇本，3年前開始前期籌備工作，他認為這是一件非做不可的事情：「2024年又是一個這麼有意義又重要的時間點。這不只是台南的400年，而是台灣的400年，也是台灣進入世界的400年。」

三部曲的首部曲《首部曲：火焚之軀》預計在2024年除夕上映。（電影海報）

影迷最關心導演起用什麼演員，魏德聖證實已完成九成選角，大部分為專業演員，首部曲則是素人演員比較多，還有荷蘭演員參演，但他拒絕公開演員名單，笑說留待以後宣傳的噱頭。