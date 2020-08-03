【開工大吉77】曹查理拍三級片致心理不平衡　全靠派錢發洩？

久未露面的曹查理接受苑瓊丹主持香港開電視節目《開工大吉77》訪問，談到拍攝三級片的往事。曹查理除了解釋為何當年轉拍三級片外，還談到三級片帶給他的影響：「有（心理不平衡），我冇拍戲的時候去內地玩，而且一定會帶大堆銀紙去，然後就派錢。」曹查理解釋是一種發洩方式：「你有錢但好像沒有人在身邊。」他還在節目中透露了一件瘋狂的事，究竟是甚麼呢？

曹查理早前接受苑瓊丹主持開香港電視節目《開工大吉77》訪問，談到當年拍攝三級片的往事。（影片擷圖）

曹查理笑言是三級片選中他，同時又稱拍攝時非常開心：「女明星可以睇，但要求她脫光就好難，我又可以收錢，又可以艷福齊天。」當時苑瓊丹立即再問他是否喜歡，曹查理直認喜歡：「年輕時當然喜歡。」對於會否遭人白眼，他坦言擔心別人忘記他」，又稱因為拍三級片連落後國家的人都認識他：「你肯定知道三級片皇帝就是曹查理，你一定記得我，全世界都記得我，連落後國家都看我的三級片，也都知道有曹查理這個人。」

曹查理解釋為何他當年夠膽轉拍三級片：「我冇仔女，我的仔女唔會看到我拍三級片，徐錦江有仔女，他即刻不怕，怕仔女見到他拍三級片，我未到拍四級片的情況。」（影片擷圖）

曹查理也因為拍三級片致富，其作品也成為搶手貨：「我拍三級片時的片酬要加倍，原本三萬一組，如果拍三級片就六萬，可以在大陸買一間屋。」他還指出一天最高紀錄有9萬元：「有時候來到，他們說不拍，但照出糧。」而這個景況維持了3至4年。談到這筆巨款，曹查理稱部份給了家人、而他則在加拿大買了屋及用作結婚使費，然而最後因股票把所有錢輸光：「終於都留在香港，窮股票輸光，980幾萬。」

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曹查理最後因股票把980幾萬輸光。（影片擷圖）

最後他也指出三級片帶給他心理不平衡的影響，要靠派錢發洩：「你有錢但好像沒有人在身邊」。他還透露供養了一位懷孕的內地小姐，直到她生小孩為止：「與我無關，她好感激我，因為她不能工作。」聽到此事，苑瓊丹立即追問：「是甚麼心態？」曹查理解釋稱：「好幫到人。」原來曹查理因拍三級片養成了抱打不平的心態。

曹查理因拍三級片養成了抱打不平的心態，還供養了一位懷孕的內地小姐。