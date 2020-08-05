柯震東自貼暴肥13公斤崩壞照　「肥到連鎖骨都不見了」

現年29歲的柯震東在新戲《打噴嚏》演拳擊手，最近他也積極為電影宣傳，更在網上分享一張3年前的暴肥照，比現在足足胖了13公斤，肥到連鎖骨都不見了，變樣程度連粉絲都覺得驚訝。

柯震東和林依晨主演的《打噴嚏》雪藏多年，柯震東在新戲《打噴嚏》演拳擊手。（劇照）

柯震東和林依晨主演的《打噴嚏》雪藏多年，柯震東在戲中演出拳擊手，在深山裡瘋狂重訓，扛水桶、背樹木、馬拉松跑步、打沙包樣樣齊。不過他堅持不走捷徑，將一個招式練到最強。拍攝過程有不少裸露上半身鏡頭，他謙虛表示自己只有「淺淺的鮪魚線」，呼應片中男主角王義智是平凡人意外走上練拳之路的狀態。

《打》片的故事裡，義智為了討好心心，希望能夠成為保護她的英雄，於是便去學習拳擊，成為與別不同的「英雄人物」（《打噴嚏》劇照）

臉頰漲漲似塞了綿花

要保持體型的確要付出努力，注意飲食及做適量運動，柯震東都深明這個道理，他最近就在IG 上分享3年前一張崩壞照，當時的他比現在胖13公斤，笑指自己連鎖骨都不見，「震東呀，要好好運動，保持健康的身材知道嗎。」



從相中看到柯震東臉頰漲漲的，有不少粉絲表示肥版柯震東依然靚仔，仲加添幾分可愛。

+ 7 + 6 + 5

柯震東2011年一出道就憑電影《那些年，我們一起追的女孩》拿下金馬獎最佳新演員獎，但在2014年的的涉毒事件後，事業形象直插谷底。

上月終於有新戲上映，柯震東都努力做宣傳，隨後更在台灣環島，到各地戲院與觀眾見面，3天裡一路會從宜蘭、花蓮、台東、屏東、高雄、台南、嘉義、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園謝票，謝到回台北。