龍爭虎鬥｜成龍用數據推算可力壓李小龍　「我比他高比他壯！」

一代巨星李小龍是著名動作演員，在60年代香港影壇橫空出世，拍了四部半武術電影，震撼國際影壇，並將功夫文化風靡海外，對當代武術文化和發展帶來巨大和深遠影響。 數年前，成龍曾出席竇文濤主持的訪問節目《鏘鏘三人行》，近日影片被重提，原因是當他被問到如果大家同齡，自己能否打贏李小龍？成龍不單以數據評價李小龍表示自己比他高，比他壯。更「大方」地說︰「讓他贏吧！他被神話了。」即獲主持人力讚︰「大哥寬厚。」

一代巨星李小龍是著名動作演員，對當代武術文化和發展帶來巨大和深遠影響。（網上圖片）

李小龍和成龍誰比較厲害？

成龍數年前在節目《鏘鏘三人行》接受竇文濤訪問時，分享拍攝電影的點滴，主持人竇文濤提到很想問一個問題，很多人都好奇成龍和李小龍誰比較厲害？不過不知道成龍願不願意回答。

竇文濤接著問到，「如果你與李小龍是在同一個歲數，你們倆誰打得過誰？如果狀態一樣的話，打起來會怎樣？」

成龍：「讓他贏吧。」

成龍透露其實有很多外國人有問過類似問題，但沒有像竇文濤那樣假設他們倆是在同一歲數，成龍就回答說：「讓他贏吧。」身旁的主持人就笑指：「大哥寬厚。」

成龍接著提出數據分析，他說：「第一，我人比他高，（你身高比李小龍高？）我高，我跟他拍過戲，我比他快，我肌肉比他熟。」

+ 8 + 7 + 6

以數據分析自己和李小龍的身型

成龍表示自己年輕的時候，肌肉也不賴的，主持人問肌肉比他熟是什麼意思？成龍解釋，「他是單骨，我是雙骨，即是骨細骨粗。」更即場幫主持人看看對方是單骨定雙骨。

同時成龍指出，「現在已經把李小龍都神話了，我以前跟他一起拍過電影，他是一個非常好的人，但是給旁邊的人捧壞了。就是他一來，嘩，就這樣子，所以他講什麼都是對。」

成龍與李小龍拍過《龍爭虎鬥》，成龍當時還只是臨時演員。（電影劇照）

成龍與李小龍唯一一次合作其實就是拍電影《龍爭虎鬥》，成龍當時只是臨時演員。

對於成龍這個說法，有網友就表示懷疑，「李小龍打真功夫，成龍是打雜耍，難以作比較吧。」同時也有網民笑指，將李小龍和成龍相比沒太大意思，「唯一最客觀的事實是成龍的鼻一定比李小龍大。」