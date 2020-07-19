曾指點李小龍和Ronda Rousey柔道技巧　 擒抱技教父Gene LeBell

若要數近代格鬥界的傳奇人物，Gene Lebell絕對是其中之一。雖然近年因為曾協助Ronda Rousey備戰UFC而再次被認識，但其實早在60、70年代他就為不少的名人在柔道上指點過一二，當中更包括羅禮士(Chuck Norris)、Bob Wall、甚至李小龍。而且，Gene Lebell不但在1976年為阿里對豬木的異種格鬥賽中擔任拳證，他自己早在1963年就打了美國史上首場電視轉播的異種格鬥賽！

1932年出生的Gene LeBell，除了是柔道家外，也是職業摔角手、特技替身以及演員。曾參與了1000多部電影和電視節目和廣告。除了被稱為「柔道Gene LeBell」外，也有「擒抱技教父」(the Godfather of Grappling)的稱號。 LeBell在格鬥圈內享負盛名，被視為現代綜合格鬥的先驅之一。

柔道與職業摔角

Gene LeBell的母親Aileen LeBell Eaton是拳擊賽事和職業摔角賽事的推廣人。因此LeBell自小就在那個圈子長大，除了學習拳擊外，自7歲起就跟隨 Ed "Strangler" Lewis學習降服式摔跤(catch wrestling)。之後Gene LeBell亦開始學習柔道，於美國獲得黑帶後前往日本講道館接受進一步的柔道訓練。

回到美國後，Gene LeBell除了參加柔道比賽外，也開始參與職業摔角賽事，以及擔任賽事的「保安員」，在其他選手比賽期間維持秩序。但後來因為擔任摔角手加上電影特技人的工作讓他分身不暇，最後決定為了賺錢減少參加柔道比賽。

曾指導過不少名人

Gene LeBell曾參與多達1000多個電視節目、電影和廣告，通過在這些工作，他結識了不少的名人，如羅禮士 (Chuck Norris)、畢雷諾士 (Burt Reynolds)、艾德帕克 (Ed Parker)、奇連伊士活 (Clint Eastwood)、「貓王」皮禮士利 (Elvis Presley)等。在參與拍攝《青蜂俠》(Green Hornet)時，更認識了李小龍，並與李小龍成為朋友。Gene LeBell曾在訪問中表示，他與李小龍兩人曾就武術技巧作交流，他會教導李小龍擒抱技巧，而李小龍則教他一些打擊和彈跳的技巧。

除了演藝名人外，Gene LeBell也曾指導過不少的搏擊選手，例如「噴射機」Benny Urquidez、著名教練Gokor Chivichyan、早代綜合格鬥選手中的柔道代表Karo Parisyan以及職業摔角手"Rowdy" Roddy Piper等。而當中最為人熟悉的，應該是2008年奧運柔道銅牌得主及前UFC女子冠軍Ronda Rousey和她的母親，史上首位於世界柔道錦標賽獲得金牌的美國選手AnnMaria De Mars。

左至右：Gene LeBell、Gokor Chivichyan、Ronda Rousey、AnnMaria De Mars。圖片來源：https://bit.ly/3eFtCgj

粉紅色道袍

Gene LeBell其中一個標誌就是他的粉紅色柔道服袍，而其實粉紅色道袍之所以出現原本只是一場意外。

因為一次在日本的準備比賽時，工作人員把Gene LeBell本來是白色的道袍跟紅色的衣物一起洗了，結果變了粉紅色。在沒有替換的情況下，他繼續以粉紅色的道袍比賽。因為之後受到傳媒的大肆報道， 所以他就決定把粉紅色道袍成為自己的標誌。

Ronda Rousey也愛穿粉紅色柔道袍以表敬意。圖片來源：https://bit.ly/2ZHZBZ8

綜合格鬥之祖父

UFC主席Dana White在2014年開始稱李小龍為「綜合格鬥之父」，雖然這只是一個商業上和禮貌上的美譽，但Gene LeBell就曾於不同的訪問中認為自己比李小龍在MMA綜合格鬥的理念上走得更前。

如果李小龍是綜合格鬥之父，那我就是綜合格鬥之祖父 Gene LeBell

對於李小龍是否「綜合格鬥之父」，不同的人有不同的看法。整體而言，現代綜合格鬥的概念與李小龍想法的相似，而李小龍所推崇的交叉訓練理念也確實影響了後世的武術發展，但當中的細節其實並非一樣。

不過假如李小龍真的被視為「綜合格鬥之父」的話，Gene LeBell稱自己為「綜合格鬥之祖父」也無可厚非。因為他除了經常與其他非柔道的武術家進行交流外，他在1963年也的確以柔道家的身份與拳擊手打了一場異種格鬥賽，並在1976年為阿里對豬木的異種格鬥賽中擔任拳證。

異種格鬥決戰Milo Savage

1963年12月2日，Gene LeBell在鹽湖城與拳擊手Milo Savage進行一場開放了規則，容許站立打擊摔投和寢技的格鬥賽。雖然比賽比賽規則不斷被修改至對Gene LeBell不利，甚至有指Milo Savage拳套下藏了指虎，最後Gene LeBell還是在第四回合以後方裸絞獲勝。但因為是在Milo Savage的主場，觀眾對他的獲勝大感憤怒，在LeBell離開場地前，據說差點被憤怒的拳迷持刀襲擊。

+ 9 + 8 + 7

這場比賽是美國史上首場電視轉播的異種格鬥比賽。在規格上，這場比賽其實跟一般職業摔角中的Shoot Style真打賽事沒有大分別，對綜合格鬥後的發展也沒有影響，所以也未能算是一場綜合格鬥賽事的雛形。

如果Gene LeBell符合「綜合格鬥之祖父」資格的話，那木村正彥和Lou Thesz等經常會與不同人士真打的早期職業摔角也應該同樣獲得這個稱號。

*延伸閱讀：史上最強柔道家——木村政彥【摔角】豬木及巨人馬場恩師 創造了日本職業摔角風潮的力道山

阿里對豬木

在1968年至1982年期間，Gene LeBell在洛杉磯地區替NWA職業摔角舉辦賽事。而在1976年6月，他獲邀到日本擔任阿里( Muhammad Ali )對安東尼奧豬木一戰的拳證。

這場比賽當時被視為世紀之戰，而為了尋找合適的拳證，主辦單位進行了公開招募，最後Gene LeBell在200位申請者中被選上，讓他成為這場比賽中最重要的第三人。

由Gene LeBell擔任拳證的阿里對豬木。圖片來源：https://bit.ly/3dIqpfq

*延伸閱讀：阿里鬥豬木｜44年前的跨界別大戰 沒寫好規則的比賽不是比賽

獲邀出戰UFC

Gene LeBell於1995年時也曾獲Gracie家族邀請參加由他們協辦的UFC賽事，不過當時63歲的Gene LeBell拒絕參加比賽，但提議與當時82歲Helio Gracie一戰。Gracie家族一方表示可以迎戰，但前提是要Gene LeBell減磅100磅。這個要求Gene LeBell當然不可能接受，最後這場挑戰就不了了之。

與史提芬史葛結怨

Gene LeBell與史提芬史葛(Steven Seagal)的恩怨應該是美國武術圈中最廣為流傳的一個故事。

史提芬史葛。圖片來源：https://bit.ly/38KIitp

事源兩人曾在在1991年拍攝電影《Out for Justice》期間，因為史提芬史葛揚言自己不會給人以頸鎖弄暈，導致Gene LeBell親自出手測試。結果史提芬史葛很快便給鎖暈，並有傳他在暈倒期間失禁。

這個故事主要由Gene LeBell一方說出，而史提芬史葛則極力否認此事，說Gene LeBell是騙子。雖然很多人支持Gene LeBell，認為他說的是事實，但也有其他圈內人士認為Gene LeBell當時根本沒有可能以特技人的身份碰到在電影擔任主角的史提芬史葛，圈內也可以有人作證這事沒有發生。

這件事一直沒有解決，而Gene LeBell在2012年的一個訪問中回答他不會再就這件事評論，但最後表示當時有30多人在場可以作證。

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無可否認的綜合格鬥先軀

很多早期的武術家如Chuck Norris等都對Gene LeBell非常尊敬，而MMA傳奇Bas Rutten也認為Gene LeBell是貨真價實，對他推崇備至。雖然有些人會說Gene LeBell是消費了李小龍和Rondy Rousey才獲得更多人的認識，也有人認為他的說話不盡不實，但實際上他確實影響了綜合格鬥在現代的發展。

縱使MMA沒有因他而成為風潮，但Gene LeBell也絕對是綜合格鬥先軀之一，也是綜合格鬥迷應該要認識的傳奇人物。

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