《約定的夢幻島》真人版電影曝光　孤兒院細路16歲被送去做食糧

週刊少年 JUMP 連載的人氣漫畫《約定的夢幻島》開拍真人電影版，由濱邊美波飾演艾瑪、《小偷家族》童星城桧吏演雷、《時王》奸角板垣李光人演諾曼，最近電影曝光先導預告，已令不少粉絲期待。

約定的夢幻島這部作品人氣超高，故事描述艾瑪諾曼發現孤兒院的真相開始，當大家得知原來自己的人生只是鬼編織的虛幻世界。﹙網上圖片﹚

《約定的夢幻島》（日语：約束のネバーランド）故事講述在一個人鬼「和平共存」的世界，其代價是成年人要在世界各地開設孤兒院，養大後提供小鮮肉給鬼食用，換取不至全人類滅亡。

一班生活在孤兒院的孩子，某天發現一個驚人的真相，原來成長到12歲就可被領養的傳聞是假的，實際上是會被交貨，當成養殖的肉豬販賣。

《約定的夢幻島》日本版單行本執面（集英社圖片）

據知為了配合演員年紀及觀眾的接受程度，電影將會把年紀改至16歲，而當女主角濱邊美波飾演的艾瑪發現這個事實，她就決定帶同一班「兄弟姊妹」逃出去。

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電影由平川雄一朗執導，後藤法子編劇，濱邊美波飾演主角艾瑪、板垣李光人飾演諾曼、《小偷家族》中的童星男孩城檜吏飾演雷、北川景子飾演媽媽伊莎貝拉，渡邊直美飾演修女克洛涅。電影將於12月18日在日本公映。