《哈利波特》廿週年新書被批「太像宮崎駿」　泰國版本最得民心

不經不覺紅遍全球的小說《哈利波特》中文版已出版20周年，台灣皇冠文化集團推出周年紀念版，結果卻惹來網民狠批畫風「太像宮崎駿」。 而為了慶祝《哈利波特》小說推出20週年，首部改編電影《哈利波特－神秘的魔法石》（中國譯：《哈利·波特與魔法石》）亦進行以4K修復3D版於8月中於內地上映，近日推出預告，不少網民都表示回憶湧現，非常感動。

《哈利波特：神秘的魔法石》由丹尼爾烈格夫、愛瑪屈臣及路拔格連等人主演，他們也因為這電影系列在全球爆紅。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

台版新書被狠批：「太像宮崎駿」

適逢《哈利波特》小說發行20週年，各國出版社繪製屬於自己版本的封面，當中台灣出版社皇冠文化集團找來插畫家Krenz和Loiza設計，豈料一推出卻惹來本多劣評，很多網民覺得新設計「太像宮崎駿」、「是魔女宅急便嗎？」，批評沒有完全哈利波特的味道。

而泰國版本就大獲好評，不少粉絲認為畫面的風格與哈利波特很配合，質感精緻，設計隱藏彩蛋，非常有心思。

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台版面對洶湧的劣評，皇冠文化集團隨後亦發出聲明指，「要滿足大家的期待，要重新出版屬於台灣讀者的《哈利波特》，我們知道，這肯定不是一件容易的事。經過很長時間的評估與討論，我們終於從十幾位插畫家中選定了Krenz。」

他們又強調，「辛苦兩位插畫家的努力，無論讀者對新版的《哈利波特：神秘的魔法石》是支持或批評，我們都充滿深深感謝，謝謝大家對《哈利波特》系列的關心，我們會繼續努力為了那個名叫哈利的男孩，為了我們的霍格華茲。」

丹尼爾烈格夫、愛瑪屈臣及路拔格連主演的《哈利波特》系列電影在2001年上映。（《哈利波特：神秘的魔法石》劇照）

另一邊廂，為慶祝《哈利波特》系列小說引進中國20週年，首部改編電影《哈利波特－神秘的魔法石》（中國譯：《哈利·波特與魔法石》）亦已進行4K修復3D版，將於8月14日在中國上映。

《哈利波特－神秘的魔法石》（中國譯：《哈利·波特與魔法石》）亦已進行4K修復3D版，將於8月14日在中國上映。（網上圖片）

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電影近日公開全新「入學通知」版預告及八大角色的新海報，不少網民都表示睇返預告，所有在魔法世界的珍貴回憶都重現，非常有感覺。