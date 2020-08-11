新《射雕英雄傳》聚焦梅超風黃藥師之戀　拍完都唔公布卡士極神秘

根據金庸小說改編的武俠電影《射雕英雄傳之九陰白骨爪》日前正式煞科，片方發佈一組殺青圖，並未透露演員陣容，只公佈導演為曾擔任《西遊記之大鬧天宮》、《西遊記之孫悟空三打白骨精》的美術總監傅鶇。據悉本片將於2021年上映。

電影講述的是梅超風傳奇而悲劇的一生，黃藥師則是影響她人生出現多次轉折的關鍵人物。新發佈的煞科圖以桃花島的標誌元素桃花為主體，繁花中兩人素衣勝雪，東邪黃藥師與其弟子梅超風站立其中。

《射雕英雄傳之九陰白骨爪》早前在官方微博公佈多張視覺意念圖，惟均無法看清演員的面容勁神秘：

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到底是誰扮演梅超風和黃藥師呢？《射雕英雄傳之九陰白骨爪》的卡士陣容尚未曝光，但導演傅鶇曾憑《西遊記之三打白骨精》入圍金像獎最佳美術指導獎，他擔任導演的HBO Asia自製劇《獵夢特工》也將於8月16日在HBO全球首播。

攝影指導張寓拍攝過《奔愛》和《通往春天的列車》，曾獲美國洛杉磯電影獎最佳攝影獎。美術指導九宬參與過《西遊記之三打白骨精》和《神探蒲松齡》。此外，還有《影》的服裝監製李萌、《琅琊榜》和《畫皮2》的妝發造型指導、特效化妝總監蘇志勇、以及參與過《赤壁》的動作導演歐城尾都有參與。

原著小說以郭靖、黃蓉為主人公，電影《射雕英雄傳之九陰白骨爪》的改編採取全新角度，抽取出搶眼配角梅超風的故事線，不僅篇幅上適合以電影呈現，同時也展現出這位反英雄人物的其他精彩故事。

在新修版《射雕英雄傳》中，金庸作出最多的一段改動便是挑明了黃藥師與梅超風之間的師徒情愫，並表示這是他最滿意的改動之一（《射雕英雄傳》新修版書刊封面）

梅超風是不少人的「童年陰影」，但她卻也有一段曲折悲情的傳奇經歷，且被金庸先生所看重。在原著的世紀新修版中，金庸先生表示最滿意的改動，就是挑明了原本寫得比較隱晦的黃藥師與梅超風之間的感情。

而《射雕英雄傳之九陰白骨爪》首次遵照金庸先生的本意將這段情愫呈現出來，相信其會讓觀眾對大師筆下的江湖兒女產生更深刻的理解，同時也能更全面地感受金庸武俠世界的豐富魅力。

按圖睇歷代劇集版射雕黃藥師、梅超風：

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電影《射雕英雄傳之九陰白骨爪》由中影寰亞音像製品有限公司、北京拉近影業有限公司、寰亞電影製作有限公司、北京米和花影業有限公司出品，計劃將於2021年與觀眾見面。

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