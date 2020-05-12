《新倚天屠龍記》將毀經典成爛片？王晶炒冷飯背後揭示港產片死結

「趙敏等了27年，終於等來了41歲的張無忌。」 導演王晶公布電影《新倚天屠龍記》的選角，男一號張無忌被官宣為林峯，文詠珊飾演趙敏，周芷若花落邱意濃。這則消息迅速在網上引起爭議，不少網友認為林峯年齡太大，和原著的設定不符，不適合這個角色。

除此之外，不少人物造型也引發吐槽，王晶似乎很快感應到輿情的反饋。於是，他刪掉了「草稿版定粧照」，說過兩天再發「高清版」。

《新倚天屠龍記》定粧照一出便引來大眾批評，點擊大圖看看新舊版角色對比▼▼▼

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在之前的媒體報道中，與93版《倚天屠龍記之魔教教主》相對照，這版的名字叫《倚天屠龍記之陰陽聖火令》。

王晶在微博表示，「這一版倚天會比93版更暗黑」，張無忌花了二十年修煉神功和王者之道，再上光明頂已經三十多歲，已不再是「優柔寡斷、為愛糾纏」的少年。

這一番解釋，某種程度上也回應了網友對於「林峯年齡太大」的質疑。從微博上來看，《新倚天屠龍記》對原著的改編幅度不小。這究竟會「毀經典」，還是會像徐克改編《笑傲江湖》一樣，完成一種「破壞式創新」？

93版《倚天屠龍記之魔教教主》在劇迷心中是百看不厭的經典，點擊大圖看看劇照▼▼▼

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四部金庸武俠片計劃，王晶選角惹風波

自從去年年底王晶在微博上宣布啟動《新倚天屠龍記》之後，關於選角的猜想就成了最大的謎。可能真的有些患上「流量PTSD（創傷後壓力症候群）」，網友在評論中留言最多的是——「請拒絕使用流量明星。」

關於選角，王晶也在微博上回應過幾次。他先後否認了趙文卓和吳磊，還表示TVB小花朱晨麗會出演，但不是演周芷若。在官宣中，朱晨麗飾演的是角色是殷素素。

這看起來就更加離譜了——33歲的朱晨麗在片中，飾演41歲林峯的媽？不過在《魔教教主》中，張翠山和殷素素已經慘死在武當山下。

如果是拍續集，這兩個角色應該只會出現在閃回中，也未嘗不可。不過，飾演張翠山的古天樂已經50歲，朱晨麗和他搭戲還是有些彆扭。

點圖看看王晶是如何說的▼▼▼

儘管自我「爆料」新片選角，王晶還是留了一個懸念，那就是小昭的扮演者尚未公布，他還對迪麗熱巴出演小昭的消息進行了闢謠。

由於故事體量等問題，一直以來，金庸武俠更多以電視劇的形式呈現，並且翻拍了很多版本。2019年，曾舜晞、陳鈺琪、祝緒丹主演的《倚天屠龍記》是金庸去世之後第一部金庸劇，劇中片頭中原著一欄中加了黑框的「金庸」二字令人感慨萬千（按圖細看）▼▼▼

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然而，就在近幾年，先後有四部金庸小說改編電影的項目被公布。在《新倚天屠龍記》之前發佈的，是三個三部曲改編計劃。

其一是徐克的《神鵰俠侶》三部曲。毫無疑問，這是徐克在《狄仁傑之四大天王》之後的精心打造一個系列電影。

2018年10月11日，《神鵰俠侶》三部曲發佈招募演員通吿。通吿中寫明，影片的拍攝周期是2019年6月~2020年2月，會用8個月的周期完成三部曲的前期攝製工作。很明顯，由於影視寒冬和疫情的影響，《神鵰俠侶》的拍攝工作延後了，目前，影片的選角還處於保密狀態。近年來，徐克的作品一直遊走在武俠、歷史、懸疑、奇幻之間，在《四大天王》市場受挫之後，他選擇了迴歸「初心」。

其二是周顯揚的《射鵰英雄傳》三部曲。2014年，周顯揚拍了《黃飛鴻之英雄有夢》，用漫畫風來改造傳統武俠片，雖然市場反響一般，但勇氣可嘉。事實上，周顯揚是從《四大名捕》三部曲導演陳嘉上手上接過了《射鵰英雄傳》三部曲，但目前似乎尚未正式啟動。

其三是彭浩翔的《鹿鼎記》三部曲。去年有報道指，《鹿鼎記》將以三部曲形式重回大銀幕，香港導演彭浩翔執導，第一部預計2021年上映。彭浩翔在微博對此進行了回應︰「幾年前便開始着手《鹿鼎記》的改編，從人物的重塑，劇情的來回打磨，旅程終於要展開，金庸先生卻已經不在。」

事實上，王晶的93版《倚天屠龍記》續集公布最晚，但是推進得最早。

再度續命香港電影，王晶又會拍爛片？

為什麼27年後，王晶才想起給《倚天屠龍記之魔教教主》拍攝續集？

作為港片黃金時代的「票房之王」，王晶的北上之路並沒有那麼順利。他曾經嘗試將各類港片的成功經驗複製到內地市場，但是並非每張牌都靈，至少他在內地電影市場的票房成績，無法與當年香港市場相提並論。

由於存在「接地氣」問題，王晶最早拋棄的是無厘頭喜劇。他也拍過相對嚴肅的《金錢帝國》和《大上海》，但是票房卻不達預期。直到《澳門風雲》三部曲，他對「賭片」進行了無公害處理之後，才在市場上找到了一些感覺。

雖然票房一路高走，但是口碑卻很差。儘管一直被貼有「爛片之王」的標籤，《澳門風雲》三部曲卻也在透支王晶的商譽。在2017年的電影《追龍》中，王晶再現了香港「梟雄片」的風采，算是「站着把錢掙了」。

但隨後，他又跟風拍了魔幻片《降魔傳》。對於王晶而言，口碑差不是問題，但是不賺錢就是大問題了，《降魔傳》的票房只有9000萬，大概率是賠錢的買賣。

《追龍2》的風評不如第一部，但是也賣了3億票房，可見港式「梟雄片」還是有一定市場。於是，《金錢帝國2：四大探長》也提上日程。

王晶近年的電影，你看過哪些▼▼▼

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作為最喜歡炒自己冷飯的商業片導演，考慮到內地的創作環境，在自己的作品序列中，還有哪些可以「翻炒」？經過這麼多年的嘗試，剩下的已經不多。武俠片可能就是其中之一，而剛好93版《倚天屠龍記》少個尾巴。

雖然話說得刻薄些，但以上的推理大抵也屬於實情。然而，我們還應該從另外兩個角度來看《新倚天屠龍記》這部電影的拍攝和選角。

第一，香港電影在青年演員中已經鮮有傳承者。

香港演員斷層嚴重。近年來，幾乎所有的港片都是古天樂、劉青雲、林家棟、甄子丹等「老人」，已經很少有新人。有網友在豆瓣開貼：不要再吐槽演員了，林峯是香港年輕一輩中最拿得出手的演員了。

想想看，除了李治廷、陳偉霆、向佐等寥寥幾位，香港80後男演員似乎也沒得選。而女演員這邊，文詠珊算是香港年輕一代在大陸發展最好的一位，90後的顏卓靈也算得上一位，其他就真的乏善可陳。

第二，《新倚天屠龍記》是疫情之後，香港電影人的一次團結與自救。

從主演到配角，王晶這部新片幾乎清一色港星。這和之前為了考慮市場，用內地演員搭配香港演員的做法很不相同，很明顯這更多照顧到了香港演員的生計。據報道，從2020年開局至今，香港電影圈也只開拍了一部電影，是林家棟、白只主演的《手捲煙》。疫情爆發後，沒戲可拍，香港電影圈的從業人員也出現轉行現象。

香港電影工作者總會會長田啟文，在《新倚天屠龍記》中再度飾演華山二老之一。他在最近的一次記者會上稱︰

我從影41年了，03年非典的時候，我也沒這麼害怕過。

他表示，香港最近兩個月可能依舊無片可拍，他擔心會有8成以上的電影基層流失，香港電影再無希望。

儘管王晶一直以「爛片之王」的形象示人，但是他對香港電影還是有情懷的。鄭則仕在《吐槽大會》就曾真情流露：「香港電影最低潮的那幾年，是王晶導演一直堅持，開工拍爛戲，才實實在在養活了一大批幕後的工作人員，也就是這些爛片，才讓我們有口飯吃。」

鄭則仕在《吐槽大會》就曾真情流露，感謝王晶。（《吐槽大會第三季|Roast Ⅲ》截圖）

所以，《新倚天屠龍記》的開工和選角，也是王晶在大疫年對香港電影的又一次續命。

只不過，在男男CP成為審美風潮的當下，《倚天屠龍記》中的愛情和俠義還能否留住觀眾？或許，一男配三女的故事設定，也可能會被批「傑克蘇」吧？

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