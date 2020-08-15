Alexandra Daddario新戲獲封日版《格雷》　床戰日本黑幫再現性感

荷里活女星Alexandra Daddario一雙動人藍眼睛，一身豐滿好身材，自從在多部作品中有過性感演出，已在影迷們心中留下很深印象。 今次她又在新戲《Lost Girls and Love Hotels》有大尺度的戲份，與日本黑幫之間發生情慾故事，難怪被指是日本版的《格雷的五十道色戒》。

Alexandra Daddario過往有過不少性感演出。（《德州電鋸殺人狂3D》劇照）

Alexandra Daddario在新戲中演出Margaret，是一個住在東京，為空姐做英語培訓的導師。她與一個黑幫成員Kazu（平岳大 飾）相遇後，發生一連串的愛與情慾的故事。

戲中有不少激情場面，Alexandra Daddario的角色是一個整夜在喝酒，愛蒲的女生，在東京的街頭小巷、酒吧、情趣酒店與神秘的黑幫談情與愛。

最新預告片可見Alexandra Daddario有多場大尺度性愛戲，非常引人入勝，相當誘人。片段除了見到Alexandra Daddario多次脫下衣服，更有雙手被綁起的情節，難怪有外媒形容這是日本版的《格雷的五十道色戒》，令觀眾想入非非。

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荷里活女星Alexandra Daddario在新戲又有大尺度演出。（《Lost Girls and Love Hotels》海報）

其實，Alexandra Daddario曾獲網民封為「搖乳女神」，無論是暴露定性感衣著，一樣能將好身材表露無遺。

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Alexandra Daddario早在《特警雙雄》（True Detective）第二季中一脫成名，博盡全裸，成為她的代表作。在《加州大地震》演出狄維莊遜的女兒，穿起比堅尼尤其吸引，隨後因為發生地震令她不停逃生，演出簡直震攝了觀眾的眼球。在《沙灘拯救隊》演出救護隊的新人，更特意預先操肌，在電影中大騷完美的身型，非常養眼。

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