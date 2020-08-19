《真·三國無雙》完成後製等上畫　羅家英演爭議角色一反傳統？

由周顯揚執導，杜緻朗監製，古天樂、王凱、劉嘉玲、楊祐寧、韓庚、姜晧文、 呂良偉 主演、於紐西蘭取鏡拍攝的電玩改編電影《真·三國無雙》，拍畢已好一段時間，不過因為後期功夫眾多，一直叫粉絲等到心急如焚。今日導演周顯揚終於宣布，電影《真·三國無雙》的所有後期製作經已完成，但因疫情關係需要暫緩上映，大家只好一等再等。

古天樂飾演的呂布，向來是電影的賣點，新劇照中終與由古力娜扎飾演的貂蟬同框。（《真·三國無雙》劇照）

對於粉絲的無限等待，周顯揚深表明白，「我們也期待一個好檔期跟觀眾見面，這部作品耗支了不少人力物力，我們選擇去紐西蘭拍攝古代戰場，在紐西蘭走遍多個雪山、樹林，希望大家觀看電影同時，眼睛亦好像跑了一轉紐西蘭旅行！」電影除了演員陣容強勁，原來廣東版的配音斬一樣頂級，其中王凱飾演的曹操，就由視帝黎耀祥聲演，而導演自己也技癢，為劉備一角發聲。

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羅家英飾演呂伯奢，傳統被視為無辜被曹操殺害的角色，見家英的表情，似乎另有文章。（《真·三國無雙》劇照）

今次劇照有新角色，就是由羅家英飾演的呂伯奢，該角色在小說《三國演義》出現，當時曹操刺殺董卓失敗逃亡，投奔父親曹嵩的好友呂伯奢家。正當呂一家熱情款待，準備劏雞殺鴨，曹操聽見磨刀聲懷疑呂伯奢一家想加害自己，於是先下手為強，把對方一家老幼通殺。同行的陳宮不直曹的行為，但曹操便說出他生平的名句︰「寧教我負天下人，休教天下人負我。」

有指呂伯奢一角只是用來營造曹操的心狠手辣，但亦有史書《魏書》記載，是因為呂伯奢之子劫奪曹操的財物，故遭殺害。單看羅家英這張劇照，帶點陰險，未知故事走向會否有別傳統。