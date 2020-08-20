新冠肺炎｜全港戲院解封無期　三大連鎖院線遭入稟追過百萬租金

在新冠肺炎疫情持續影響下，全港戲院至今兩度被港府勒令停業，生意大受影響。特首林鄭月娥周二（18日）呼籲業主與租戶共渡時艱，勿對欠租商戶採取法律行動。豈料今日有報道指九龍灣淘大商場及銅鑼灣時代廣場，兩間隸屬UA的戲院遭多次入稟追討租金。除此之外，原來百老匯The One戲院及MCL康怡戲院今年7月亦被業主追租。前者涉兩個月租金逾164萬元；而後者更在同一日被兩度被入稟追租，各涉逾161萬元。

即使早前戲院曾短暫開業，但入場人數都非常少。(資料圖片)

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，全港戲院在今年3月及7月先後兩次被勒令停業。今日有報導指出，UA院線兩間戲院分別遭物業代理公司入稟追租。據了解，被入稟追租的戲院為九龍灣淘大商場UA戲院及銅鑼灣時代廣場的UA Cine Times。前者被恒隆地產代理有限公司入稟六次，每次都被追討一個月租金，其中五次各被追討逾137萬元，剩下的一次則被追討39萬元；至於後者則被時代廣場有限公司入稟追討一個月租金，涉逾191萬元。

尖沙咀The One的百老匯 The One戲院，被One Property Limited入稟追討2個月租金。（資料圖片 / 羅國輝 攝）

恒隆地產發言人就入稟追租事宜表示，除了向UA淘大提供租金寬減外，亦將繼續與戲院商討，以期達成解決方案。發言人續指，明白各行業因疫情而受到沉重打擊，已向包括戲院在內的不同租戶，延續或提供租金寬減，並持續了解其經營狀況，提供適切安排。

鰂魚涌康怡廣場的MCL康怡戲院，於7月31日兩度被恒隆地產代理有限公司入稟追一個月租金。（資料圖片 / 羅國輝 攝）

其實在上月底，香港戲院商會指出業界受到多個月的疫情重創，票房收入較往年同期下跌近9成，讓戲院業步入寒冬。他們去信各大戲院業主，表示在戲院未能正常運作之下，希望業主在這非常時期共渡時艱，取消過去以底租形式的計算方法，改為按租戶營業額數取百分比的租金，以紓緩院商壓力。